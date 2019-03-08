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Bülent Serttaş Burdur’da sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:18 | Son Güncelleme

Burdur’un Bucak ilçesinde Bedensel ve Zihinsel Engelleri Derneği (BOYDER) tarafından "Engelleri kaldırmak için paylaşmaya var mısın?" sloganıyla eğlence gecesi düzenlendi.

Bülent Serttaş Burdur’da sahne aldı

Burdur’un Bucak ilçesinde Bedensel ve Zihinsel Engelleri Derneği (BOYDER) tarafından "Engelleri kaldırmak için paylaşmaya var mısın?" sloganıyla eğlence gecesi düzenlendi. Gecede Bülent Serttaş sahne aldı.
Bucak’ta özel bir düğün salonunda düzenlenen gecenin açılış konuşmasını yapan BOYDER Başkanı Aytül Topay, geceye katılan herkese teşekkür ederek, "Bucak ilçesinde engelli kardeşlerimizle birlikte ortak bir yaşam sürdürmek için onları toplumdan ayırt etmeden, onların daha farklı özelliklerini ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen gecemize hoş geldiniz. Biz bu geceyi düzenleyerek engelli kardeşlerimizin yaşam sevincini daha da artıracak ve onların tedavilerine yardımcı olacak Atlı Terapi Merkezi için ilk adımı attık. Umarım bundan sonraki süreçte çalışmalarımız daha da hızlanarak ilçemize Atlı Terapi Merkezi’ni kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
BOYDER Başkan Yardımcısı İlker Öz ise derneğin bundan sonra adını daha çok duyurmak için farklı projelere imza atmayı amaçladıklarını belirterek, "Bizler sivil toplum kuruluşu olarak ilçemiz için ve engellilerimiz için birçok çalışmayı hayata geçirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu geceye katılan değerli misafirlerimizin desteğiyle de projelerimiz hayata geçecek. Sizlerde bizim bu azmimize ortak olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından engelli öğrenciler tarafından el emeği ile yapılan Atatürk ve Türk bayrağı portresi açık arttırma ile satışa sunuldu. Açık arttırmadan elde edilen gelir de engelliler için kullanılacağını belirtildi.
Türk halk müziğinin sevilen ismi Bülent Serttaş gecede sahne alarak, şarkılarını davetliler için seslendirdi.
Geceye Bucak İlçe Kaymakamı Yalçın Sezgin, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye başkan adayları ve davetliler katıldı.

Bülent Serttaş Burdur’da sahne aldı

Bülent Serttaş Burdur’da sahne aldı

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