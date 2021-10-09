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Bülent Serttaş'ın kızı Miray Serttaş babasına olan benzerliğiyle şaşırttı!

09.10.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü türkücü Bülent Serttaş'ın 3 çocuğundan biri olan Miray Serttaş'ı koca kız oldu. Baba-kızın benzerliği, görenleri şaşkına çeviriyor.

Bülent Serttaş'ın kızı Miray Serttaş babasına olan benzerliğiyle şaşırttı!

55 yaşındaki ünlü türkücü Bülent Serttaş'ın 2002 yılından beri eşi Selvi Serttaş ile mutlu bir yuvası var. 3 çocuk sahibi çiftin tek kızları olan Miray Serttaş ise babasına benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Bülent Serttaş ve kızı Miray:

Bülent Serttaş'ın kızı babasının kopyası!

Bülent Serttaş'ın kızı babasının kopyası!

Bülent Serttaş'ın kızı babasının kopyası!

Bülent Serttaş, geçtiğimiz haziran ayında liseyi bitiren kızı Miray Serttaş ile mezuniyet pozunu paylaşmış, altına ''Canımın yarısı Miray’ım. Okul hayatında aldığın iftihar, takdir ve onur belgeleri, tüm yaşamın boyunca seninle birlikte olsun kızım. Seni seviyorum'' notunu düşmüştü.

Bülent Serttaş'ın kızı Miray Serttaş babasına olan benzerliğiyle şaşırttı!

BÜLENT SERTTAŞ KİMDİR?

Bülent Serttaş, 18 Kasım 1965 tarihinde Elazığ'da doğdu. Müzik kariyeri 1983 yılında başlayan türkücü, Adana'da bir gazinoda sahnedeyken, Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. Ardından İlk albümü Delikanlı yayınlandı. Bülent Serttaş'ın tanınırlığı, 1997 yılında çıkardığı Aşığım Yanmışım albümüyle oldu.

Bülent Serttaş'ın kızı babasının kopyası!

Oyunculuk deneyimi de bulunan Serttaş, Çakallarla Dans ve Patlak Sokaklar: Gerzomat gibi filmlerde rol aldı.


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Bülent Serttaş
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