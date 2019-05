Bağcılar’da Ramazan etkinliklerine katılan eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci “Birileri varsın Türkiye’yi yıpratmak ve parçalamak adına faaliyet göstersin. Allah’ın izniyle Bağcılar’ın bu meydanı gereken cevabı Ramazan’da veriyor Ramazan’dan sonra da vermeye devam edecek” dedi. Malatya Sivil Toplum Birliği tarafından Bağcılar Belediyesinin Kayısı Bahçesi’nde iftar programı düzenlendi. Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin katıldığı programa, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, Malatyalı iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Kayısı Bahçesi içindeki Malatya Beşkonaklar’da oruçlarını açan misafirler, ev sahibi Çağırıcı’nın eşliğinde Kayısı Bahçesi’ni gezdi. Malatyalı konuklar, iftarın ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşen Ramazan etkinliklerine iştirak etti. Tüfenkci, Gürkan, Çağırıcı ve Öztürk, alandakiler tarafından coşkuyla karşılandı. Kendilerine gösterilen ilginin ardından AK Partili isimler, meydanda kurulu dernek ve stantlarını gezdi. Siyasiler, ziyaret ettikleri derneklerde vatandaşlarla sohbet edip istek ve dertlerini dinledi. Her dernek kendi yöresine özgü yiyeceklerden misafirlere ikramda bulundu. AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da onlara eşlik etti.

Mesele sadece seçimin kazanılması veya kaybedilmesi meselesi değil

Protokol, daha sonra platformda sahneye çıkarak meydanı dolduran ilçe sakinlerine seslendi. “Bu meydanı barış ve kardeşlik meydanı olarak Ramazan’ının da ruhuna dizayn etmelerinden dolayı Bağcılar Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine başlayan Tüfenkci, 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerine değindiği konuşmasında şunları söyledi:

"Mesele sadece seçimin kazanılması veya kaybedilmesi meselesi değil. Mesele milletin iradesinin yerini bulma, seçmenin oyuna saygı meselesidir. Birilerinin yangında mal kaçırır gibi hareket etmesi millete hem de demokrasiye saygısızlıktır. Biz bütün İstanbul’u bütün milleti kucaklıyoruz. Vatanına, bayrağına, milletine ve devletine ihanet etmeyen her kardeşimizle yol yürürüz. Allah’ın izniyle de yol yürüyeceğiz. Birileri varsın Türkiye’yi yıpratmak ve parçalamak adına faaliyet göstersin. Allah’ın izniyle Bağcılar’ın bu meydanı gereken cevabı Ramazan’da veriyor Ramazan’dan sonra da vermeye devam edecek” dedi.

Söz alan Şatıroğlu, "Bir lokma ekmek bir damla su bulamayan ülkelerin ağabeyi, babası Türkiye Cumhuriyeti’dir. Onların dua ve destekleri hep bizim yanımızda oldu. İnşallah onlar her zaman her seçimde olduğu gibi bizler için dua ediyorlar” diye konuşurken Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Belediye başkanımız Lokman Çağırıcı, güzel bir kayısı bahçesi yapmış. Orada Malatya’mızın beş konaklarını yaşatıyor. Malatya kültürümüzü ve Malatya insanımızın orada kendisini ifade edeceği güzel bir ortam hazırlamış. Hemşehrilerim adına kendisine çok özel teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.