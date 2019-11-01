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Bülent Turan: ’AK Parti, birçok coğrafyaya örnek ve ilham olmuş, sessiz devrimin adıdır’

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2019 17:48 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti’nin ilk kez iktidara geldiği 3 Kasım 2002 tarihinin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlandı."AK Parti, birçok coğrafyaya örnek ve ilham olmuş, sessiz devrimin adıdır" diyerek açıklamasına başlayan Bülent Turan, "3 Kasım 2002, vesayetin, dayatmanın, darbelerin yerini milletin iktidarının aldığı bir milat olmuştur.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti’nin ilk kez iktidara geldiği 3 Kasım 2002 tarihinin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlandı.
"AK Parti, birçok coğrafyaya örnek ve ilham olmuş, sessiz devrimin adıdır" diyerek açıklamasına başlayan Bülent Turan, "3 Kasım 2002, vesayetin, dayatmanın, darbelerin yerini milletin iktidarının aldığı bir milat olmuştur. Kadim bir tarihe sahip Anadolu, yeniden tarih sahnesindeki güçlü yerini almaya başlamıştır. AK Parti, 3 Kasım 2002’den bu yana milletimizin teveccühüyle değişimin, reformun ve umudun partisi olma kimliğini güçlendirerek yoluna devam ediyor. AK Parti’yi güçlü kılan, milletle beraber yürüyüşüdür. Bayrağı çok daha yukarılara taşıma sorumluluğumuzla; hayalleri gerçeğe dönüştürmeye, Türkiye’yi ekonomik ve sosyal her alanda büyütmeye devam edeceğiz. Türkiye genelinde olduğu gibi, Çanakkale’miz de 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde yine AK Parti’ye büyük teveccüh gösterdi. Millete hizmette 17. yılımızda sevgisinden, desteğinden ve duasından güç aldığımız başta Çanakkaleli hemşehrilerimiz olmak üzere, aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

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