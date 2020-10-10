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Bülent Turan’dan CHP’ye tepki: Sefil bir muhalefet

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 15:53 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP’yi eleştirerek, "En büyük şansızlığımız karşımızda sefil bir muhalefet olmasıdır" dedi.

Bülent Turan’dan CHP’ye tepki: Sefil bir muhalefet

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde AK Parti İlçe Kongresi’ne katılan Turan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erken seçim söylentilerini “Türkiye’de 3 yıl boyunca seçim olmayacak” sözleriyle yalanlayan Turan, “Bakın bu çok kıymetli bir mesele. 3 yıl seçim olmaması demek tertemiz bir hizmet dönemi demek. Bu hizmet dönemini iyi değerlendirebiliriz. Türkiye’nin inşasına katkı sağlayabiliriz. Türkiye artık eski Türkiye falan değil. Bir ayağı Libya’da bir ayağı Azerbaycan’da bir ayağı Suriye’de, Filistin’de. Dünyanın her tarafında hatıraları olan, tavrı merak edilen farklı bir ülke haline geldik” diye konuştu.

"ERDOĞAN DÜNYA LİDERİ"

Türkiye’nin artık sadece bölgesinde değil dünyada da önemli bir aktör olduğunu kaydeden Turan, “Dönün 5 sene önceye 10 sene önceye göre hepinize desem ki lider sayın dünyada, o zamanki dünyada 100 tane lider sayarsınız. Şimdi sayın dünyada lider olarak kaç kişi var? Beşi geçmez. Avrupa’da lider mi kaldı. En komiği Macron en önde kişisi şu an. Lider mi kaldı dünyada ? Ortadoğu’ya bakın. Saysanız dünyada beşi altıyı geçmeyen liderler var. Biri de şerefle söylüyorum Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Libya politikası ile bölgede bir çok şeyin değiştiğini dile getiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Libya ile anlaşma yaptığımızda hiç bizi tanımayan ülkeler gördüler ki bu anlaşmanın gereği olarak o bölgede artık Türkiye’nin izni olmadan balık bile avlayamayacaksın” dedi.

"SEFİL MUHALEFET"

Yapılan anlaşmaların Libya ile sınırlı kalmayacağını kaydeden Turan sözü muhalefetin eleştirilerine getirdi. “Şansızlığımız ne ? Karşımızda sefil bir muhalefet var” diyen Turan, “Sefil ötesi bir muhalefet var. Diyor ki Katar’a gitmiş eğilerek poz vermiş. Bir defa böyle bir şey olsa bile insanın kendi Cumhurbaşkanını yurtdışına karşı kötülüyor olması bir ahlak meselesidir. Bunu dememesi lazım. Ama daha vahimi videoyu izledik, hepiniz gördünüz. O görüntülerde Sayın Erdoğan’ın bir eğilme tarzı, bir kastı var mı? Selam verip geçiyor hepimiz gibi. Bu adam Katar’a değil, dünyaya one minute diyen bir adam kardeşim. Bu adam oraya buraya değil yeri geldiğinde dünya beşten büyüktür diyen bir adam. Bu adam tüm dünyada hakkın hakikatin sözcüsü olan bir adam. Sen nasıl olur da ucuz bir siyasetle bu iftirayı atabilirsin. En büyük şansızlığımız yalanla, iftirayla dedikoduyla beslenen bir muhalefet” şeklinde konuştu.

CHP seçmenlerine de seslenen Turan, “Benin kanım aksa Atatürk’ün partisi olan CHP’ye oy veririm diyor. Benim kanım aksa CHP’nin bayrağı çıkar diyor. Eyvallah, baş tacı buna saygı duyarız. Ama sen uyan artık kardeşim. Senin kanım aksın dediğin parti Atatürk’ün partisi ile sadece isim benzerliği kaldı” dedi.

(AA)

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