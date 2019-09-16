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Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.09.2019 05:13 | Son Güncelleme

Habertürk programında Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'den istifa eden Davutoğlu ve Babacan'ın kuracağı beklenen yeni partiyle ilgili de konuşan Turan, yeni kurulacak partilere şans vermediğini söyledi.

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Arınç'ın son dönemde çıkışları oldu tasvip etmiyorum. Ben üzüldüm. Keşke olmasaydı. Ahmet Türk meseleleri ile görüşüm değişmedi. Çanakkale'de muazzam işler yaptık. Benim için halk kıymetlidir. Türkiye'nin tüm insanını anlamak, idare etmek bizim görevimiz. AK Parti 17 yıldır birinci parti. Hala biz varız. İnsan güven ister. Çok kültürlü partiyiz. İnsanlar partimizin duruşunun belli olduğunu gördü. Derdim ne Ahmet Türk ne de Bülent Arınç. Partimin politikası. HDP'ye bu millet bir kredi verdi. HDP, seçmenden aldığı gücü Kandil ile paylaşıyor. Ahmet Türk, Kandil'in eş başkan atamasına rıza gösteren insan.

"YENİ PARTİLERE ŞANS VERMİYORUM"

AK Parti kendi geleneklerini güncelleyen parti. AK Parti, kuruluş felsefesinden asla vazgeçmedi. Biz bir üyemizin istifasını bile üzüntüyle karşılarız. Keşke Davutoğlu, keşke o vakfın başkanlığında olup hizmet etseydi. İstifa etmesi başka mesele. Partiden ayrılan isimler son seçimde aday adayıydılar. Tabii ki 17 yılın içinde hatalar olmuştur. Davutoğlu, ülkeyi dört danışmanıyla yönetti. Sayın Davutoğlu'nun döneminde arkadaşlarımız Türkiye'yi yönetmeye talipti. Yeni kurulacak partilere hiçbir şans vermiyorum. Halkın talepleri değişiyor, AK Parti bunu okumalı.

haberturk

"ERDOĞAN'SIZ BÜLENT TURAN BİR HİÇTİR"

Halkımız bize Erdoğan'la birlikte olun diye oy verdi. Ben Çanakkale'de çok çalışıyorum, çok emek harcıyorum. Ama ben biliyorum ki Erdoğan'sız Bülent Turan, Çanakkale’de bir hiçtir. O yüzden Erdoğan'la yürürsek kıymetimiz var, AK Parti'yle yürürsek kıymetimiz var. Bizim vekillerimizin hepsi de aynı kanaatte diye düşünüyorum.

"İMAMOĞLU KAZANMADI, BİZ HEDİYE ETTİK"

İmamoğlu, İstanbul’da kazanmadı biz hediye ettik tabiri caiz ise. Bir daha İmamoğlu’nun İstanbul kazanma ihtimali yok. Yeni dönemde İstanbul tekrar AK Parti’nin olacaktır."


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