Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Arınç'ın son dönemde çıkışları oldu tasvip etmiyorum. Ben üzüldüm. Keşke olmasaydı. Ahmet Türk meseleleri ile görüşüm değişmedi. Çanakkale'de muazzam işler yaptık. Benim için halk kıymetlidir. Türkiye'nin tüm insanını anlamak, idare etmek bizim görevimiz. AK Parti 17 yıldır birinci parti. Hala biz varız. İnsan güven ister. Çok kültürlü partiyiz. İnsanlar partimizin duruşunun belli olduğunu gördü. Derdim ne Ahmet Türk ne de Bülent Arınç. Partimin politikası. HDP'ye bu millet bir kredi verdi. HDP, seçmenden aldığı gücü Kandil ile paylaşıyor. Ahmet Türk, Kandil'in eş başkan atamasına rıza gösteren insan.

"YENİ PARTİLERE ŞANS VERMİYORUM"

AK Parti kendi geleneklerini güncelleyen parti. AK Parti, kuruluş felsefesinden asla vazgeçmedi. Biz bir üyemizin istifasını bile üzüntüyle karşılarız. Keşke Davutoğlu, keşke o vakfın başkanlığında olup hizmet etseydi. İstifa etmesi başka mesele. Partiden ayrılan isimler son seçimde aday adayıydılar. Tabii ki 17 yılın içinde hatalar olmuştur. Davutoğlu, ülkeyi dört danışmanıyla yönetti. Sayın Davutoğlu'nun döneminde arkadaşlarımız Türkiye'yi yönetmeye talipti. Yeni kurulacak partilere hiçbir şans vermiyorum. Halkın talepleri değişiyor, AK Parti bunu okumalı.