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  4. Bülent Turan'ın paylaşımı olay oldu: Tuncay Özkan nerede direndi acaba?

Bülent Turan'ın paylaşımı olay oldu: Tuncay Özkan nerede direndi acaba?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 15:16 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Sosyal medya yasasına direneceğiz" diyen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a tepki gösterdi. Turan, Özkan için "16 saat süren kanun görüşmelerine hiç gelmedi. Nerede direndi acaba?" ifadesini kullandı.

Bülent Turan'ın paylaşımı olay oldu: Tuncay Özkan nerede direndi acaba?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın "Sosyal medyayı sansürleyecek düzenlemeye karşı öncelikle gençleri ve bütün kullanıcıları özgürlüklerini savunmaya çağırıyoruz. İfade özgürlüğünü ortadan kaldıracak bu düzenlemeye karşı bütün mecralarda kullanıcılar özgürlüklerini savunmalıdır. Sonuna kadar direneceğiz" şeklindeki ifadesini kişisel Twitter hesabında paylaştı.

Söz konusu düzenlemeye dair görüşmelerin 16 saat sürdüğünü hatırlatan Turan, "16 saat süren kanun görüşmelerine hiç gelmedi. Nerede direndi acaba?" diye sordu.

Turan, devamında "Yoksa sorun Tuncay Özkan'ın gelmemesi değil, bu üslupta bir tweet atması... Oysa düzenleme asla bir sansür yasası değil aksine kişi haklarını gözeten, unutulma hakkı, Türkiyede temsilcilik gibi önemli düzenlemeler içeren Avrupa ülkelerinde de benzerleri olan makul bir yasa" görüşünü dile getirdi.

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Turan'ın bu paylaşımlarını yaptığı saatlerde Özkan'ın da kişisel Twitter hesabında "Sosyal medya sansür yasası ile kendilerine yeni bir tarih yazma, unutulma hakkı getirdiler. Özgürlük alanlarını kapatma hakkı aldılar. İfade özgürlüğüne en ağır saldırıyı gerçekleştirdiler. Şimdi yeni yol ve yöntemlerle özgürlüklerimizi koruyup mücadelemizi büyüteceğiz" ifadesini kullandığı görüldü.

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