Bülent Turan TBMM’de AK Parti İl Genel Meclisi üyelerini misafir etti

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekilli Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Çanakkale AK Parti İl Genel Meclisi üyelerini misafir etti.

Görüşmede Çanakkale’nin sorunları masaya yatırılırken, konunun muhattapları da toplantıya davet edildi. Tarım Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun yanı sıra bir çok bakanlığın temsilcisi toplantıya katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, toplantıda yaptığı konuşmada, “Çanakkale’mizin tüm sorunlarını titizlikle çözüme kavuşturmaya gayret ediyoruz. Yazın 3 ay boyunca muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerimizle, belediye başkanlarımızla ve şehrimizin diğer dinamikleriyle bir araya geldik. Bir çok konuyu gündeme taşıdık. İl Genel Meclisi üyelerimizle de Ankara’da bir araya gelerek şehrimize yapılması planlanan ve çalışmaları devam eden tüm konuları istişare ettik. Önümüzde seçimsiz bir dönem var ve bu dönemi en verimli şekilde kullanmayı hedefliyoruz. İstiyoruz ki tarihiyle, turizmiyle, doğasıyla bir marka olan Çanakkale’mizin geleceğini tüm kurumlarıyla beraber inşa edelim” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ise yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “İl Genel Meclisi üyelerimizle köylerimizin tüm taleplerini görüşerek çözüm yollarını istişare ettik. Dün olduğu gibi bugünde enerjimizi şehrimizin yatırımları için harcamaya devam ediyoruz. İl Genel Meclisi üyelerimizin taleplerini not aldık, birçoğunu da ilgili kişilerle paylaştık. Çanakkale’mizin marka değeri halihazırda devam eden projelerin tamamlanmasıyla beraber daha da artacak.”



