Bülent Turan’dan İstanbul Avcılar Belediyesine sitem

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Geyikli Belediyesinin CHP yönetiminden AK Parti’ye geçmesinden sonra İstanbul Avcılar Belediyesinin verdiği hibe araçları geri istemesine sert tepki gösterdi.

Resmi yazıları eline alarak basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Turan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maalesef üzücü bir durum bu. Geyikli Belediyesi CHP’den Ak Parti’ye geçince üst üste resmi yazılarla hibe edilen araçlar çeşitli bahanelerle geri istendi. Bizler bu coğrafyada siyasi çıkar gözetmeksizin sayısız yatırımlar yaptık ve hibe araçlar verdik. Bu şekilde bir düşünce aklımızdan dahi geçmedi. Siyasi polemik başka siyasi kimlik başka. Biz yollar, köprüler yapıyoruz. Sadece AK Parti’ye oy verenler mi kullanacak? Bu nasıl mantık? Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile konuştum. Ya bu Avcılar Belediyesini ıslah et ya da araçları sen temin et. Bu nasıl bir mantık?" diyerek sitem etti.

