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Bülent Uygun, Mourinho’yu geride bıraktı

18.04.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevinden istifa edip “Bu takımı Mourinho gelse kurtaramaz” diyen Marius Sumudica’nın ardından göreve başlayan Bülent Uygun, 6 haftada 11 puanlık performansıyla dikkat çekiyor.

Bülent Uygun, Mourinho’yu geride bıraktı

Çaykur Rizespor'da göreve geldikten sonra çıktığı 7 maçta galibiyet alamayarak takımdan ayrılan Sumudica, istifasının ardından yaptığı açıklamada "Bu takımı Mourinho gelse kurtaramaz" demişti.

Sumudica’nın ayrılmasından sonra göreve gelen Bülent Uygun ise çıktığı 6 maçta aldığı 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle takımına rahat nefes aldırırken, 6 haftalık performanslara bakıldığında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın başında olan teknik direktör Jose Mourinho’yu da geride bırakmış oldu.

Bülent Uygun, ligde 6 maçta 11 puan toplarken; Jose Mourinho ise Premier Lig'de son 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sadece 8 puan toplayabildi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: İHA

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