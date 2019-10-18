Bülent Uygun'un "asker selamı" mutluluğu

Fenerbahçe'ye transfer olduğu 1993-1994 sezonunda Galatasaray ile oynayacakları maç günü şehit cenazesi olduğunu dile getiren Uygun, kulüp başkanı Güven Sazak'ın kendisine "Bu maçta gol atınca gel bana selam ver." dediğini anlattı.

ÖMER FARUK CEBECİ - Fenerbahçe forması giydiği 1993-1994 sezonunda Galatasaray'a karşı oynadığı maçta attığı golün ardından terörle mücadele eden askerlere moral amaçlı "asker selamı" veren ve bu hareketini kaydettiği her golden sonra tekrarlayan Bülent Uygun, Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan Mehmetçik'in spor dünyası tarafından desteklenmesinden gurur duyuyor.

O gün şehit çocuğunun babasının cenaze töreninde verdiği "asker selamı"ndan etkilediğini dile getiren Uygun, şöyle devam etti:

"Ben de golü atınca gittim o selamı verdim. O sezon gol kralı oldum. Attığım her golden sonra o selamı Mehmetçik'e ve polis kardeşlerimize destek olmak adına verdim. Terörün en yoğun olduğu zamanlardı. O zamanlar bu şekilde destek olmak çok kolay değildi. Yıllarca bu konuyla ilgili tehdit aldım, hepsine güldüm çünkü ne zaman öleceğimizi Allah bilir, kaderimizde ne varsa onu yaşarız. Biz bir tek Allah'tan korkarız. Asker selamımızı vermeye, onlara destek olmaya ve o yolda yürümeye devam ettim. Asker selamını o gün vermiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün de Türk spor camiasında her başarının ardından sporcuların o selamı vermiş olmasının, Mehmetçiğimizin ve polisimizin simgesi olan o güzel hareketi yapmış olmasının mutluluğunu yaşıyorum."

- "Asker selamı dünyadaki en güzel selamlardan"

UEFA'nın, A Milli Futbol Takımı oyuncularının "asker selamı"na soruşturma başlatmasına da değinen Bülent Uygun, Fransız Antoine Griezmann dahil birçok yabancı oyuncunun buna benzer selamlar verdiğini hatırlattı.