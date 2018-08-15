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Bülent Yıldırım: 15 Temmuz'da başaralı olamayınca, ekonomik darbeye kalkıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 19:05 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına karşı birlik çağrısı yaparak, "Türkiye’nin mazlumların yanında olmasından ürken emperyalistler, 15 Temmuz'da başaralı olamayınca bir ekonomik darbe gerçekleştirmeye kalkıştı.

Bülent Yıldırım: 15 Temmuz'da başaralı olamayınca, ekonomik darbeye kalkıştılar

AZEZ (Suriye),(DHA)- İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına karşı birlik çağrısı yaparak, "Türkiye’nin mazlumların yanında olmasından ürken emperyalistler, 15 Temmuz'da başaralı olamayınca bir ekonomik darbe gerçekleştirmeye kalkıştı. Birlik beraberliğimize dikkat edersek bu darbeyi de atlatacağız, Türkiye’nin önü açılacak" dedi.
İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'nin Azez bölgesindeki Reyyan konteyner kentini ziyaret etti. Kurban Bayramı hazırlıklarını ve insani yardım çalışmalarını inceleyen Yıldırım, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Burada açıklama yapan Bülent Yıldırım, "Her Kurban Bayramı olduğu gibi bu bayramda gönüllü ve görevli arkadaşlarımız dünyanın tüm bölgelerinde çalışmaları yürütmek üzere ulaştılar gittiğimiz bölgelerde yetimlerle mazlumlarla karşılaşıyoruz" dedi.
Türkiye hükümeti, AFAD, Kızılay, İHH ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla mazlumların yanında olmayı ifade eden Yıldırım, ABD'nin yaptırımlarına tepki göstererek şunları söyledi:
"Türkiye’nin mazlumların yanında olmasından ürken emperyalistler, 15 Temmuz'da başaralı olamayınca bir ekonomik darbe gerçekleştirmeye kalkıştı. Birlik beraberliğimize dikkat edersek bu darbeyi de atlatacağız, Türkiye’nin önü açılacak. Bu nedenle devletimizin almış olduğu tedbirlere herkesin uyması gerekiyor. İslam dünyası ve mazlum coğrafyadaki insanlar bizden destek bekliyor bu darbeyi de atlatırsak yeryüzündeki bütün yetimlere, mazlumlara ve çocuklara daha da fazla sahip çıkacağız sahip çıkmaya devam edeceğiz. Suriyeli çocuklar yetimler adına Türkiye halkına teşekkür ediyorum. Bir kısmının ailesi var, bir kısmının yok. Bu çocuklar sizin bu emperyalizme karşı direnişinizden dolayı çok rahat bir ortamda eğitim hayatlarını devam ettiriyorlar. Allah’ın izniyle yetimlerin mazlumların dualarıyla birlikte Amerika’nın, İsrail’in emperyalistlerin şer güçlerin karşısında bu direnişi kazanacağız."
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Bülent Yıldırım: 15 Temmuz'da başaralı olamayınca, ekonomik darbeye kalkıştılarBülent Yıldırım: 15 Temmuz'da başaralı olamayınca, ekonomik darbeye kalkıştılarBülent Yıldırım: 15 Temmuz'da başaralı olamayınca, ekonomik darbeye kalkıştılarBülent Yıldırım: 15 Temmuz'da başaralı olamayınca, ekonomik darbeye kalkıştılar

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