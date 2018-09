"Bülent Yurt Hukuk ve Demokrasi Ödülleri" sahiplerini buldu

Hukukun insan haklarının temel esaslarından biri olduğunun altını çizen Türkön, "Ne yazık ki ülkemiz gücün her şeyi çözebileceğine inananların oranının oldukça yüksek olduğu bir ülke. Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. Adalete olan inancın, bunun için de ayrılan emeğin, sürenin, eğitimin ve bütçenin artırılması gerekiyor." diye konuştu.

- "Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ödülünü almasının ardından yaptığı konuşmada, demokrasiye her zaman inandıklarını, her yerde "Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü" dediklerini ve milletin iradesi dışında hiç kimseye boyun eğmediklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, bir bütün olan güçlü ekonomi ve kaliteli demokrasinin teminatının adalet olduğunu kaydetti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu da ödülü almaktan onur duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bizler çok farklı siyasi dünyalardan, çok farklı dünya görüşlerinden olabiliriz, olmayabiliriz. Önemli olan her milli davada, her milli meselede bir olmayı başarmaktır. Türkiye Cumhuriyeti üzerine bu bölgede senaryolar yazıldığını, oyunlar oynandığını bilmemek için ya gafil ya hain olmak lazım. Her senaryoyu başarısız kılmanın tek bir yolu vardır.

Hepimizin, yüzde 100'ümüzün Türk milleti çatısı altında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şemsiyesi altında kucaklaşmamız. Bundan başka hiçbir çıkış yolumuz da yoktur."