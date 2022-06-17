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  4. Bulgar aile Kütahya'da otomobille takla attı! Ölü ve yaralılar var...

Bulgar aile Kütahya'da otomobille takla attı! Ölü ve yaralılar var...

17.06.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da Bulgaristan uyruklu ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçtaki Ninkova Parashkevova (67) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Bulgar aile Kütahya'da otomobille takla attı! Ölü ve yaralılar var...

Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu 20’nci kilometresinde meydana geldi. Tatil için Bulgaristan’dan Afyonkarahisar’a gittiği öğrenilen Petar Ivanov Petrov (35) kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bir akaryakıt istasyonunun beton duvarına çarptı.

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Takla atan araçta sıkışan Ninkova Parashkevova olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Petar Ivanov Petrov ile birlikte eşi Nadrzhda Nikolaeva Petrova (38) ve çocukları Kristiyana Petrova (10) yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden Ninkova Parashkevova’nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kütahya
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