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Bulgar ATM çetesinin çökertilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 00:58 | Son Güncelleme

Bursa dahil 5 ilde, bazı ATM'lere kart kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştirip, vatandaşların banka kartlarını kopyalayan 5 kişilik Bulgar çete üyeleri tutuklandı

Bursa dahil 5 ilde ATM'lere kart kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştirerek banka kartlarını kopyaladıkları belirlenen Bulgaristan uyruklu 5 kişi tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan, Setbaşı semti ile Uluyol Mahallesi ve Osmangazi Metro İstasyonu yanındaki ATM'lere düzenek yerleştirilmesi olayının şüphelileri Nikolay Valentinov Georgiev, İvan Slovov, İvan Dimov İvanov, Krastyu Valentinov Krastev ile Miroslav Atanasov Georgiev'in savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen çete üyeleri, buradaki ifadelerinin ardından "banka ve kredi kartlarını kötüye kullanmak" suçundan tutuklandı.

Yaklaşık 6 ay boyunca Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Çorum'da konakladıkları ve kart kopyalama işlerine karıştıkları belirlenen şüphelilerin kimlikleri, içlerinden birinin kart kopyalama mekanizmasını yerleştirirken deneme amaçlı bir Bulgar bankasına ait kartı kullanması üzerine tespit edilmişti.

Ekiplerin, çevredeki otellerde kalan Bulgaristan uyruklu kişileri araştırması üzerine birlikte hareket eden 5 Bulgar'ın olayın şüphelileri olduğunu belirlemişti.

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