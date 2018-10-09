Bulgar gazeteci cinayetinde bir kişi gözaltına alındı

Bulgar gazeteci Viktoria Marinova’nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada bir kişinin gözaltına alındığını açıklandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rusçuk Emniyet Müdürü Teodor Atanasov, 24 saat süreyle sorgulanacak olan şahsın Ukrayna kökenli bir Romanya vatandaşı olduğunu belirtti. Gözaltına alınan şahsın tanıklarının kontrol edildiğini belirten Atanasov, bu sebepten ötürü şahsın resmi şüpheli sıfatıyla sorgulanmadığını belirtti.

30 yaşındaki gazeteci Viktoria Marinova’nın cansız bedeni Cumartesi günü doğum yeri olan Bulgaristan’ın Rusçuk kentindeki bir parkta bulunmuştu. Marinova'nın başına aldığı darbeler ve boğulma sonucu öldürüldüğü belirtiliyor. Marinova'nın ayrıca tecavüze uğradığı da kaydediliyor.

Rusçuk'ta özel televizyon kanalı TVN'de çalışan ve iki araştırma programının sunuculuğunu yapan Marinova, 30 Eylül tarihli "Dedektör" adlı programına iki araştırmacı gazeteciyi konuk etmişti. Gazeteciler programda Avrupa Birliği fonlarının Bulgar işadamları ve siyasetçiler tarafından kötüye kullanıldığına dair üzerinde çalıştıkları bir yolsuzluk haberinin detaylarını aktarmıştı. Marinova programda konunun üzerine gideceği sözünü vermişti. Cinayetin söz konusu programla ilgisinin olup olmadığı henüz kesinllik kazanmış durumda değil.