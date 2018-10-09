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Bulgar gazeteci cinayetinde bir kişi gözaltına alındı

09.10.2018 18:49 | Son Güncelleme

Bulgaristan’da gazeteci Viktoria Marinova’nın tecavüz edilip öldürülmesine ilişkin Ukrayna kökenli bir Romanya vatandaşı gözaltına alındı.

Bulgar gazeteci Viktoria Marinova’nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada bir kişinin gözaltına alındığını açıklandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rusçuk Emniyet Müdürü Teodor Atanasov, 24 saat süreyle sorgulanacak olan şahsın Ukrayna kökenli bir Romanya vatandaşı olduğunu belirtti. Gözaltına alınan şahsın tanıklarının kontrol edildiğini belirten Atanasov, bu sebepten ötürü şahsın resmi şüpheli sıfatıyla sorgulanmadığını belirtti.

30 yaşındaki gazeteci Viktoria Marinova’nın cansız bedeni Cumartesi günü doğum yeri olan Bulgaristan’ın Rusçuk kentindeki bir parkta bulunmuştu. Marinova'nın başına aldığı darbeler ve boğulma sonucu öldürüldüğü belirtiliyor. Marinova'nın ayrıca tecavüze uğradığı da kaydediliyor.

Rusçuk'ta özel televizyon kanalı TVN'de çalışan ve iki araştırma programının sunuculuğunu yapan Marinova, 30 Eylül tarihli "Dedektör" adlı programına iki araştırmacı gazeteciyi konuk etmişti. Gazeteciler programda Avrupa Birliği fonlarının Bulgar işadamları ve siyasetçiler tarafından kötüye kullanıldığına dair üzerinde çalıştıkları bir yolsuzluk haberinin detaylarını aktarmıştı. Marinova programda konunun üzerine gideceği sözünü vermişti. Cinayetin söz konusu programla ilgisinin olup olmadığı henüz kesinllik kazanmış durumda değil.

Marinova'nın son televizyon programına katılan gazetecilerin çalıştığı Bivol.bg adlı internet sayfasının kurucusu olan Asen Yordanov cinayetle ilgili bir açıklama yaptı. "Cinayeti kasten marjinalize etme ve kamuoyunu maniple etmeye dönük çabalar olduğunu” söyleyen Yordanov, cinayetin "sıradan bir saldırı ya da cinsel saldırı sonucu öldürme” olarak gösterilmeye çalışıldığını belirtti.

Marinova'nın öldürülmesi sonrasında Bulgaristan'da bir savcılık, Avrupa Birliği fonlarının kötüye kullanıldığı yönündeki iddiaları araştırmak üzere soruşturma başlattı.

Viktoria Marinova son bir yıl içinde Avrupa Birliği'nde öldürülen üçüncü gazeteci oldu. Malta'nın tanınmış araştırmacı gazetecisi Daphne Caruana Galizia geçen Ekim ayında bombalı saldırı sonucunda, Slovak gazeteci Jan Kuciak ise bu sene Şubat ayında vurularak öldürülmüştü.

DW,AP,AFP/EC,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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