Bulgar Gazeteci Cinayetinde Gözaltı

Bulgaristan’da 30 yaşındaki gazeteci Viktoria Marinova’nın ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan şüphelinin, Ukrayna kökenli Romanya vatandaşı bir kişi olduğunu açıkladı.
Bulgar gazeteci Viktoria Marinova’nın cesedi Cumartesi günü Tuna Nehri’nin yakınlarında bulunmuştu. Cinsel saldırıya uğrayan gazetecinin katledilmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.
Bulgar gazeteci geçen ay AB fonlarına ilişkin dolandırıcılık iddialarını haberleştiren iki araştırmacı gazeteciyle bir televizyon programı yapmıştı.
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı’na göre, savcılık AB fonlarını usulsüz şekilde kullandığı iddia edilen özel bir Bulgar şirket GP Group’a yönelik soruşturma açtığını ve şirketin 14 milyon euroluk malvarlığının da dondurulduğunu açıkladı.
Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov ve Bulgaristan’ın organize suçla mücadele savcısı Ivaylo Spiridonov da soruşturma ekibinde yer alıyor.
Bulgar gazeteci Marinova’nın dolandırıcılık soruşturmasıyla doğrudan bir bağlantısı olmamakla birlikte, iki araştırmacı gazeteciyle birlikte yaptığı program yolsuzluğun yaygın olduğu Bulgaristan’da hassas bir konuyu gündeme taşıdı. 2007 yılında AB üyesi olan Bulgaristan, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün geçen yıl açıkladığı listede 71. sıradaydı. Bulgaristan’ın AB üyesi olmasıyla birlikte ülkenin AB standartlarına kavuşması için altyapı projeleri ve diğer programlara ayrılacak fonların önü açılmıştı.
Gazeteci örgütleri ve Avrupalı liderler Bulgar gazetecinin katledilmesinden şok olduklarını açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in sözcüsü “Komisyon sorumluların adalet önünde hesap vermesini sağlayacak, gazetecinin haberlerinin saldırıyla bağlantılı olup olmadığını ortaya koyacak hızlı ve kapsamlı bir soruşturma bekliyor” dedi.
Alman hükümeti de Bulgar gazetecinin katlini sert bir dille kınadı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada hızlı bir soruşturma yapılmasının zorunlu olduğu vurgulanarak, “Bu korkunç olayın mümkün olan en kapsamlı şekilde aydınlatılması gerekiyor” mesajı verildi.
Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov, cinayetin Marinova’nın gazeteci olarak yaptığı çalışmalarla bağlantılı olduğunu gösterecek bir delil olmadığını savundu.
Marinova, TVN adlı televizyon kuruluşunun direktörü ve aynı zamanda iki araştırmacı gazetecilik haberlerine yer verilen iki programında sunucusuydu.
Marinova’nın 30 Eylül’deki son programı, “Rise Project Romania” adlı programda görev yapan araştırmacı gazeteci Attila Biro ve Bivol.bg adlı internet sitesinden araştırmacı gazeteci Dimitar Stoyanov’la ilgiliydi.
İki gazeteci 13 Eylül günü başkent Sofya’nın güneyinde AB fonlarının kullanımında usulsüzlük yapıldığını gösteren belgelerin yok edildiğine ilişkin kendilerine gelen duyumu araştırırken kısa süreliğine gözaltına alınmıştı.
Bivol.bg adlı internet sitesinin sahibi Assen Yordanov, Morinavo’nun öldürülmesini yaptığı haberlerle bağlantılandıramadığını söyledi ancak Bulgar gazetecinin programında AB fonlarının kullanılmasında usulsüzlük yapıldığına ilişkin araştırmanın gündeme geldiğine dikkati çekti. Yordanov, “Bu konu başka Bulgar medya kuruluşlarının haberleştirmeye cesaret edemediği bir konu” diye konuştu.
Attila Biro da Marinova’yla hiç tanışmadığını, onun meslektaşlarından birinin kendisiyle ve Stoyanov’la röportaj yaptığını söyledi.
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