Bulgar gazeteciler Edirne'de

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Günay Özdemir, Türkiye'nin ihracatında ve üretiminde herhangi bir sıkıntısı olmadığını belirtti.
Vali Günay Özdemir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Müdürlüğü ile Bulgaristan’ın Edirne Başkonsolosluğu arasında yürütülen proje çerçevesinde Bulgaristan'ın Razgrad kentinden kente gelen gazetecileri kabul etti.
Vali Özdemir, kabulde yaptığı konuşmada, Razgrad ve Edirne'nin kardeş şehir olduğunu anımsattı.
Bulgaristan'la gelişen iyi ilişkilerin mimarlarının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov olduğunu ifade eden Özdemir, ilişkilerin Razgrad Valisi Günay Hüsmen'le olduğu gibi diğer valilerle de sürdürüleceğini belirtti.
Balkanlar'ın birlikte yaşama duygusunun olduğu dönemlerde huzur ve barış içinde olduğunun geçmişten bilindiğinin altını çizen Vali Özdemir, "Biz bu birlikte yaşamayı yine başarabilirsek şu anda Bulgaristan ve Türkiye arasındaki bu ilişkide birlikte yaşamanın ne kadar önemli olduğunu, iki ülke arasındaki bu ilişkileri geliştirme konusunda da çok önemli destek sağlıyor. Bu birlikte yaşama ve hem bölge ülkelerine hem de dünya insanına, insanlığa iyi bir örnek olacak." dedi.
-"Tır çıkışlarında yüzde 17 artış var
Konuk basın mensubunun ekonomik dalgalanın günlük yaşama yansıması yönündeki soruya Vali Özdemir, ekonomideki dalgalanmayı Edirne'nin bir anlamda fırsata çevirdiği şeklinde yanıtladı.
Avrupa'ya açılan sınır kapılarına ev sahipliği yapan Edirne'den Türkiye'nin ihracatının arttığını gözlemenin mümkün olduğu vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:
"Türkiye'de üretilen malların yerine yenisini koymak mümkün olduğu için bu yönde sıkıntımız yok. Bizde çok olan şeyler var. Türkiye'nin sanayi ve üretiminde herhangi bir sıkıntısı yok, ihracatında da bir sıkıntısı yok tabii dünyadaki konjonktürel siyasi olayların da yansımasıyla biraz beklenilenin üzerinde Türkiye'ye karşı operasyonlar yapıldı bu da Türkiye'de bir çalkantıya sebep oldu yoksa Türkiye'nin ekonomik anlamda ne ihracatında ne de üretiminde herhangi bir sıkıntımız yok. Mesela gümrüklerdeki beraber çalışmanın neticesinde tır çıkışında yüzde 17 artış var. Yani yüzde 17 artışta demek ki bizim ihracat konusunda ciddi bir artışımız olduğunu gösteriyor." dedi.
-Gürkan'ı da ziyaret ettiler
Konuk basın mensubu heyeti Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı da ziyaret etti.
Meclis salonundaki kabulünde Gürkan, ülkelerin egemenlik sınırları olduğunu ancak kültür, sanat, spor ve insan ilişkilerinin sınırı olmadığına vurgu yaptı.
Geçmişte yaşananların bir kenara bırakılıp geleceğe sevginin miras bırakılması gerektiğine işaret eden Gürkan, "Bu bölge çok savaşlar görmüş, acılar yaşamış bir bölge. Atalarımız o günkü şartlar gereği birbirleriyle çok savaştılar, mücadele ettiler. Bizlere bu savaşlarla bağımsız birer ülke bıraktılar. Ama biz çocuklarımıza, torunlarımıza; gelecek nesillere dostluğu, iyi niyeti, arkadaşlığı, kültür ve sanatı miras olarak bırakacağız. Bu coğrafya çok zengin ve güçlü bir coğrafya. İnanıyorum ki; bundan sonraki iş birliklerimiz, yapacağımız projeler, ortak çalışmalar çocuklarımızın ve bundan sonraki kuşakların bu bölgede bu coğrafya da daha dostluk, sevgi, saygı içerisinde yaşamasını sağlayacak." dedi.
Ziyaretlerde Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Petkov Valchev ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Müdürü Uğur Ülgen de yer aldı.
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