Bulgar gazeteciler Edirne'de

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Günay Özdemir, Türkiye'nin ihracatında ve üretiminde herhangi bir sıkıntısı olmadığını belirtti.

Vali Günay Özdemir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Müdürlüğü ile Bulgaristan’ın Edirne Başkonsolosluğu arasında yürütülen proje çerçevesinde Bulgaristan'ın Razgrad kentinden kente gelen gazetecileri kabul etti.

Vali Özdemir, kabulde yaptığı konuşmada, Razgrad ve Edirne'nin kardeş şehir olduğunu anımsattı.

Bulgaristan'la gelişen iyi ilişkilerin mimarlarının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov olduğunu ifade eden Özdemir, ilişkilerin Razgrad Valisi Günay Hüsmen'le olduğu gibi diğer valilerle de sürdürüleceğini belirtti.

Balkanlar'ın birlikte yaşama duygusunun olduğu dönemlerde huzur ve barış içinde olduğunun geçmişten bilindiğinin altını çizen Vali Özdemir, "Biz bu birlikte yaşamayı yine başarabilirsek şu anda Bulgaristan ve Türkiye arasındaki bu ilişkide birlikte yaşamanın ne kadar önemli olduğunu, iki ülke arasındaki bu ilişkileri geliştirme konusunda da çok önemli destek sağlıyor. Bu birlikte yaşama ve hem bölge ülkelerine hem de dünya insanına, insanlığa iyi bir örnek olacak." dedi.