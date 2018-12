Bulgar hasta, Edirne'de sağlığına kavuştu

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - BULGARİSTAN'ın Haskova şehrinde yaşayan ve her iki gözünde katarakta bağlı ileri derece görme kaybı olan Anastasia Hristova Kortsanova (75), Edirne'de bulunan Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde geçirdiği başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "7 dilde hizmet verilen hastanemizin, sağlık turizminde önemli bir cazibe merkezi olmasını hedefliyoruz" dedi.

Bulgaristan'ın Haskova şehrinde yaşayan ve her iki gözünde katarakta bağlı ileri derece görme kaybı olan Anastasia Hristova Kortsanova, Türkiye'nin, Trakya ve Balkanlar’daki en önemli sağlık merkezlerinden Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaya yapılan tetkikler neticesinde, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tolga Ceylan tarafından Kortsanova'nın sağ gözüne fako ve intraoküler lens tedavisi uygulandı. Kortsanova'nın sağ gözü başarılı geçen operasyonla tekrar ışığa kavuştu. Görme kabiliyetine yeniden kavuşan Kortsanova, 1 gün müşahede altında kaldıktan sonra taburcu edildi.

Kortsanova, hastaneyi kendi isteğiyle tercih ettiğini, hastanedeki doktorlar ile hizmetlerin çok kaliteli ve güvenilir olduğunu belirterek sol gözü içinde tekrar ameliyata geleceğini belirtti.

Edirne İl Sağlık Müdürü. Ali Cengiz Kalkan da, Edirne'nin sağlık turizmiyle entegre olabilecek kültürel ve tarihi zenginliğe sahip olduğunu belirterek, "Avrupa’ya açılan sınır kapılarına sahip olmamız, Balkan ülkelerine olan coğrafi yakınlık ve alanında tecrübeli sağlık personeliyle Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi son teknoloji cihazları, modern mimarisi ve otel konforundaki hasta odalarıyla yurt dışından gelen hastalara da hizmet sunmaktadır" dedi.

SAĞLIK TURİZMİNDE 517 HASTAYA HİZMET VERİLDİ

Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nin 'uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi' almaya hak kazanan ilk devlet hastanesi olduğunu ifade eden Kalkan, "Sağlık turizmi kapsamında 2018 yılında 517 hastaya hizmet verilmiştir. Her geçen yıl hedef kitlemiz genişliyor, tedavi alan hastaların memnuniyet seviyesinin yükselmesi yeni misafir hastalarımız için referans olmaktadır. Bakanlığımızın sağlık turizmi 2023 yılı hedefi doğrultusunda, yüklendiğimiz misyonla, içimizdeki inançla, gelecek vizyonu çizen bir ekip ve büyük bir irade ile hedefe yönelik var gücümüzle çalışmaktayız ve hızla gelişiyoruz" diye konuştu.

7 DİLDE TERCÜMANLIK HİZMETİ VERİLİYOR

Dr. Ali Cengiz Kalkan, yabancı hastaların hastanenin tüm polikliniklerinde yararlanabildiğini ve hastalara 7 dilde tercümanlık hizmeti verildiğini belirterek, "Yabancı hastaların en çok ziyaret ettiği birimler genel cerrahi, ortopedi, cildiye, kardiyoloji ve göz bölümü oldu. Hastanelerimizde uluslararası hasta birimimiz mevcut. Sağlık tesisinde, uluslararası sağlık turistinin kabul, kayıt, teşhis, tedavi, taburculuk, tercümanlık ile ilgili iş ve işlemlerin koordinasyonu sağlanmaktadır. Sağlık Turizmi kapsamında hastanemize başvuran hastalarımız uluslararası hasta koordinatörümüzün refakatinde hizmet alması sağlanıyor. Hastalarımıza 7 dilde; İngilizce, Bulgarca, Arnavutça, Sırpça, Makedonca, Boşnakça ve Arapça tercümanlık hizmeti sunuyoruz. Hastanenin, sağlık turizminde önemli bir cazibe merkezi olmasını hedefliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI