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Bulgar Lidya Milenova'ya imam nikahı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 22:21 | Son Güncelleme

EDİRNE'de özel bir şirkette çalışan Volkan Tütüncü, 3 yıl önce Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yaşadığı dönemde tanıştığı Lidya Milenova ile evlilik kararı aldı.

Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de özel bir şirkette çalışan Volkan Tütüncü, 3 yıl önce Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yaşadığı dönemde tanıştığı Lidya Milenova ile evlilik kararı aldı. Çifte, Edirne'de resmi nikah öncesinde imam nikahı kıyılırken, Hristiyan olan Bulgar gelin, başörtüsü de taktı.

Volkan Tütüncü, 3 yıl önce Sofya'da yaşadığı dönemde, Macaristan hava yolları şirketinde çalışan Lidya Milenova ile tanıştı. İlişkilerini evlilikle devam ettirme kararı alan çift Edirne'de resmi nikah öncesinde imam nikahı kıydı. Karaağaç Mahallesi'nde Atlı Spor Kulübü'ndeki nikahı imam Mahmut Eroğlu kıyarken 3 arkadaşı da şahitlik yaptı. Bulgar gelin Lidya, nikah sırasında başörtüsü taktı. İmam Eroğlu, dini nikah öncesinde Hristiyan olan Bulgaristan vatandaşı Lidya Milenova'ya dini nikahın şartlarından olan, olası bir boşanma durumunda kadının kendini geçindirebilmek için verilen 'mehir'i anlattı. Volkan Tütüncü, eşine 20 bin lira mehir vermeyi kabul etmesinin ardından imam Eroğlu Lidya Milenova'ya 'Volkan beyi kocalağı kabul ettin mi?' diye sordu. Bulgar gelin, üç kez Türkçe olarak 'Etim' cevabı verdi. İmam Eroğlu'nun dualarına ellerini açarak katılan Lidya ve Volkan çiftini ilk kutlayanlarda şahitlik yapan arkadaşları oldu.

Volkan Tütüncü, Lidya Milenova ile Sofya'da tanıştıklarını ifade ederek, "Üç yıldır beraberiz, devamında da evlilik kararı aldık ve Edirne'de yapmak istedik. Ben burada özel sektörde çalışıyorum. Lidya'da Macaristan hava yollarında çalışıyor, kısa bir süre sonra oda buraya yerleşecek. Bizim kültürümüzü ve insanlarımızı seviyor. Onun da bir dini inancı var ama aynı Allah'a inanıyoruz. İnancımız gereği bizim dinimiz açısından nikah olması gerektiğini anlattım, çok normal karşıladı. Hatta kendi dini olan Hristiyanlık içinde gerekli bir dini tören var, yapabileceğimi söyledim. Ancak o da Müslümanlığa sıcak bakıyor, bunun yeterli olacağını söyledi. Kendi çabalarıyla kitaplar alarak Müslümanlığı için araştırıyor. Ben onu sıkmıyorum, dinimizde de zorlama yok" dedi.

Bulgar gelin Lidya Milenova ise önemli olanın karşısındaki insanın kişiliği olduğunu belirterek çok mutlu olduğunu ifade etti. Volkan Tütüncü ve Lidya Milenova, resmi nikahın ardından yapılacak düğünle dünya evine girecek.

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