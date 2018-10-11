Bulgar mayın avcısı, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Bulgaristan Donanması'na ait 32 borda numaralı 'Tsibar' isimli mayın avcısı savaş gemisi, Nusret-2018 Davet Tatbikatı'na katılmak üzere Ege Denizi'ne açıldı.
Son yıllarda Rus Donanması'na ait savaş gemilerinin sıklıkla geçtiği Çanakkale Boğazı, bugün ise komşu ülke Bulgaristan'ın Deniz Kuvvetleri'ne ait mayın avcısı gemisi 'Tsibar'ın geçişine sahne oldu. Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Bulgar savaş gemisi, manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu’nu dönerek, Eceabat ilçesi önlerine ulaştı. Bulgar savaş gemisi, Kilitbahir köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısının ve kalenin önünden geçerek, Ege Denizi'ne açıldı.
Bulgar savaş gemisinin Çanakkale Boğazı geçişine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik Botu da eşlik etti.
Mayın avcısı geminin, 15-25 Ekim tarihleri arasında İzmir Körfezi’nde Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak Nusret-2018 Davet Tatbikatı'na katılmak üezere bölgeye gittiği öğrenildi.
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