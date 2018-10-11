Bulgar mayın avlama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE (AA) - Bulgaristan donanmasına ait mayın avlama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Alınan bilgiye göre, "Nusret-2018 Davet Tatbikatı"na katılacak gemiler arasında yer alan, 32 borda numaralı "Tsibar" isimli gemi, Marmara yönünden saat 13.30'da boğaza girdi.
Mayın avlama yeteneğindeki gemi, saat 15.40'ta Çanakkale önlerine ulaştı.
Ege Denizi'ne doğru seyreden geminin, 15-25 Ekim tarihlerinde İzmir Körfezi'nde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Nusret-2018 Davet Tatbikatı"na katılacağı öğrenildi.
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