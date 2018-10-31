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Bulgar parlamentosunda Türk dizilerine övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 12:06 | Son Güncelleme

Bulgar parlamentosunda Türk dizilerine övgü

SOFYA (AA) - Bulgaristan Parlamentosunda ulusal sinema sektörüne yönelik kanun tasarısının tartışıldığı oturumda, Türk dizi sektöründeki başarının, ülkedeki sinema sektörünün geliştirilmesinde olumlu örnek olarak göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi.

Parlamentoda Kültür Komisyonu tarafından düzenlenen Bulgar sinemacılık sektörüne ilişkin oturumda, Türkiye'de dizi sektöründeki başarı da gündeme geldi.

Ulusal sinema sektörüne ilişkin hükümetin hazırladığı bir kanun tasarısıyla ilgili görüşmelerde, kanunu tanıtan iktidardaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi milletvekili Toma Bikov, "Bakınız, komşu Türkiye hükümeti, Türk dizilerin çekimi yoluyla ciddi bir dış siyaset yürütüyor." dedi.

Bikov, Bulgar sinemacılık sektörünün Türkiye gibi olumlu bir örneği göz önünde bulundurması ve hükümetin ülkenin olumlu imajını uluslararası alanda pekiştiren projelere destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Kanun tasarısında devletin sadece olumlu imaj yaratan dizi ve filmleri finanse etmesi öngörülüyor.

Toma Bikov, Bulgaristan’da çekilen ve çok sayıda ülkede gösterilen "Gizli polisler" adlı televizyon dizisinin ülkenin itibarını zedelediğini savunarak, "Sanatsal ve profesyonel anlamda iyi yapılmış olmasına rağmen bu film yüzünden ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığı, fuhuş ve suç eylemleri ile ilişkilendirilmiştir." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan destek sinema Türkiye

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