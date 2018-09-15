Bulgar yetkililer longoz ormanlarında çöp topladı

Minsolmaz, burada yaptığı konuşmada, longoz ormanlarının Türkiye'nin önemli değerlerinden olduğunu söyledi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Demirköy Belediye Başkanı Muhlis Yavuz, Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, Liman Başkanı Resul Ulaş'ın da yer aldığı etkinlikte, komşu iki ülkenin yetkilileri, bir süre bölgedeki çöpleri topladı.

Birtakım görüşmelerde bulunmak üzere deniz yoluyla İğneada beldesine gelen Bulgaristan'ın Burgaz Valisi Cholakow Valcho İvanov ve Burgaz Liman Müdürü Diyan Valkov ile Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Nuray İnöntepe ve diğer yetkililer, Mert Gölü'nde, Bircan Vakfı'nın düzenlediği çöp toplama etkinliğine katıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanlarında 15 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Bulgaristanlı yetkililer çöp topladı.

Plajların, ormanların, göllerin korunması amacıyla bu tür etkinliklerin önemli olduğunu aktaran Minsolmaz, "Artık yollarımız, araçlarımız ve kısacası her şeyimiz gelişti. Bu nedenle çok fazla gezebiliyoruz. Gezdiğimiz kadar da bu alanları korumamız gerekiyor. Piknik ve tatilimizi sonlandırdıktan sonra vatandaşlarımız atıklarını bırakmamalı. Longozlarımız da ülkemizin çok özel bir bölgesi. Bu bölgemizde ciddi bir turist çekiyor. Biz turistlerimize daha temiz bir ortam bırakmak için bu etkinliğe destek sağladık." diye konuştu.

Burgaz Başkonsolosu İnöntepe de etkinlikle bulunmaktan keyif aldığını belirterek, çevrenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Çevrenin korunması için yürütülen her faaliyette yer alabileceklerini ifade eden İnöntepe, çevreye duyarlılık gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

