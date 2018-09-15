HABER

Bulgar yetkililer longoz ormanlarında çöp topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 15:47 | Son Güncelleme

Bulgar yetkililer longoz ormanlarında çöp topladı

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanlarında 15 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Bulgaristanlı yetkililer çöp topladı.

Birtakım görüşmelerde bulunmak üzere deniz yoluyla İğneada beldesine gelen Bulgaristan'ın Burgaz Valisi Cholakow Valcho İvanov ve Burgaz Liman Müdürü Diyan Valkov ile Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Nuray İnöntepe ve diğer yetkililer, Mert Gölü'nde, Bircan Vakfı'nın düzenlediği çöp toplama etkinliğine katıldı.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Demirköy Belediye Başkanı Muhlis Yavuz, Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, Liman Başkanı Resul Ulaş'ın da yer aldığı etkinlikte, komşu iki ülkenin yetkilileri, bir süre bölgedeki çöpleri topladı.

Minsolmaz, burada yaptığı konuşmada, longoz ormanlarının Türkiye'nin önemli değerlerinden olduğunu söyledi.

Bu tür alanların korunması gerektiğini belirten Minsolmaz, çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla Bulgaristan yetkilileri ile çöp topladıklarını dile getirdi.

Plajların, ormanların, göllerin korunması amacıyla bu tür etkinliklerin önemli olduğunu aktaran Minsolmaz, "Artık yollarımız, araçlarımız ve kısacası her şeyimiz gelişti. Bu nedenle çok fazla gezebiliyoruz. Gezdiğimiz kadar da bu alanları korumamız gerekiyor. Piknik ve tatilimizi sonlandırdıktan sonra vatandaşlarımız atıklarını bırakmamalı. Longozlarımız da ülkemizin çok özel bir bölgesi. Bu bölgemizde ciddi bir turist çekiyor. Biz turistlerimize daha temiz bir ortam bırakmak için bu etkinliğe destek sağladık." diye konuştu.

Burgaz Başkonsolosu İnöntepe de etkinlikle bulunmaktan keyif aldığını belirterek, çevrenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Çevrenin korunması için yürütülen her faaliyette yer alabileceklerini ifade eden İnöntepe, çevreye duyarlılık gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

PARTNERSimit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...Simit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...
FETÖ şüphelisi, KKTC'de sahte kimlikle yakalandıFETÖ şüphelisi, KKTC'de sahte kimlikle yakalandı
Çatak'ta Türkiye Rafting Şampiyonası'nda ikinci gün heyecanıÇatak'ta Türkiye Rafting Şampiyonası'nda ikinci gün heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Longoz ormanlar Yetkililer

En Çok Okunan Haberler

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı bitti!

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı bitti!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

İlginizi Çekebilir

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da 3,5 milyon liralık araç yolda kaldı

İstanbul'da 3,5 milyon liralık araç yolda kaldı

İşte Çamlıca Camisi'nde son gelinen durum

İşte Çamlıca Camisi'nde son gelinen durum

Kırşehir'deki tuz ocağında patlama! Yaralı işçiler var

Kırşehir'deki tuz ocağında patlama! Yaralı işçiler var

Bakan duyurdu! Kanal İstanbul projesi ile ilgili flaş açıklama

Bakan duyurdu! Kanal İstanbul projesi ile ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.