HABER

Bulgaristan, 63 tarihi eseri Türkiye'ye iade etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 11:17 | Son Güncelleme

Bulgaristan'da 2016 yılında yakalanan çeşitli dönemlere ait Türkiye kökenli 63 adet tarihi eserin iadesi gerçekleştirildi.

Bulgaristan'da 2016 yılında yakalanan çeşitli dönemlere ait Türkiye kökenli 63 adet tarihi eserin iadesi gerçekleştirildi. Eserler, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz tarafından Sofya Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen törende teslim alındı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bulgaristan tarafından Türkiye'ye iadesi sağlanan tarihi eserler, Türkiye ve Bulgaristan arasında süregelen kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele alanındaki iş birliği kapsamında yapıldı. Sofya Arkeoloji Müzesi'nde bulunan ve iadesi sağlanan eserler arasında 23 adet gümüş antik sikke, 2 adet bronz antik sikke, 1 adet İoan II Komnin'in altın sikkesi, 1 adet Heraclius'un sikkesi, 5 adet Alexandrous tipi gümüş drahma, 1 adet Filip III'ün gümüş drahması, 1 adet Ariarath VI veya VIII'nin gümüş drahması, 1 adet Kyos şehrinin gümüş hemidrahması, 2 adet Çar Ariobarzan Philoro Mayos'un gümüş drahması, 19 adet gümüş Roma sikkeleri-denarlar ve antonyalılar, 6 adet bronz antik aplikasyon ve 1 adet bronz antik fibula yer aldı.
Bakan Yardımcısı Yavuz, kültür varlıklarının korunmasının herkesin öncelikli sorumlulukları arasında olduğunu ve bu eserlerin bilim dünyası ile insanlığın gelişimine büyük katkı sağladığına işaret etti. Bakan Yardımcısı Yavuz, şöyle konuştu:
"Bugüne kadar Bulgaristan'da yakalanan Türkiye kökenli diğer eserlerin de sağlam işbirliği temellerinde, en kısa sürede iade edileceğinin sözünü Sayın Bakan Banov'dan almış olmak, gelecek ile de ilgili umutlarımızı kuvvetlendirmektedir. Gerek Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, gerekse de Bulgaristan Kültür Bakanı Sayın Boil Banov’un kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelede kararlı bir tutum göstermektedir. Türkiye ile irtibata geçilmesinde, eserlerin iadesine yönelik kararda emeği geçen tüm Bulgar yetkililerine, bu eserlerin en iyi şekilde korunmasını temin etmiş olan Sofya Ulusal Müzesi Uzmanlarına ve tabi ki değerli dostumuz Bakan Banov’a tüm ülkem adına teşekkürlerimi sunarım."
Bakanlık açıklamasına göre eserlerin iadesi, 'UNESCO 1970 Kültür Varlıklarının Yasadışı İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirlere İlişkin Sözleşmesinin 13'üncü Maddesi' ile kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi alanında Bulgaristan ve Türkiye arasında 2012 yılında imzalanmış ikili anlaşma kapsamında sağlandı. Karşılıklı bilgi alış verişi, titiz kontrol ve çalışmalar yoluyla yapılan operasyonlarda ele geçen diğer eserlerin de Bulgaristan tarafından hukuki süreçleri bittikçe Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

Nursima ÖZONUR/ ANKARA, (DHA)

PARTNERSon hali doktoru bile şoke etti! Önce bebeğini sonra da saçlarını kaybetti ama...Son hali doktoru bile şoke etti! Önce bebeğini sonra da saçlarını kaybetti ama...
7'nci kez taşınacak Yusufeli yeni yerleşim projesinde sona gelindi7'nci kez taşınacak Yusufeli yeni yerleşim projesinde sona gelindi
Kızılırmak Deltası için UNESCO süreci gelecek yıla kaldıKızılırmak Deltası için UNESCO süreci gelecek yıla kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza! Metrelerce sürüklendi

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza!

İncirlik Hava Üssü'ne ait akaryakıtı satarken yakalandı

İncirlik Hava Üssü'ne ait akaryakıtı satarken yakalandı

Son dakika: Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı açıklandı

Öldürülen terörist sayısı açıklandı

Son dakika! Pendik'te fabrikada yangın

İstanbul'da korkutan yangın!

Süper Loto sonuçları 13 Haziran: 22 milyonluk dev ikramiye tek kişiye çıktı!

22 Milyon TL tek kişiye çıktı!

Cuma Mesajları 2019: Kısa, Uzun veya resimli Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.