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Bulgaristan, ABD'den F-16 savaş uçakları alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 11:55 | Son Güncelleme

BULGARİSTAN parlamentosunca ABD'den 8 adet F-16 Block 70 tipi uçak alınması kararlaştırıldı.

Bulgaristan, ABD'den F-16 savaş uçakları alacak

Sevda DÜKKANCI/SOFYA (Bulgaristan), (DHA) - BULGARİSTAN parlamentosunca ABD'den 8 adet F-16 Block 70 tipi uçak alınması kararlaştırıldı.
Bulgaristan'da, parlamento tarafından ABD ile yapılan görüşmeler kapsamında 1,1 milyar euroya 8 adet F-16 Block 70 tipi savaş uçağının alımı için onay verildi. Karar, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak, kesinlik kazandı. Onaylanan bütçe çerçevesinde 6 tek pilotlu ve 2 çift pilotlu uçağın alınması için ABD ile anlaşma imzalanacak. İlk 4 uçak 2023 yılında, 4 uçak ise 2024'ün başında tahsis edilecek. Uçaklar sözleşmenin 5'inci yılında uçuş ve operasyonlara hazır olacak. Bulgaristan devleti, bu uçaklara 2,2 milyar leva (1,1 milyar euro) ödeyecek.
Uçakların alımı ile 2004 yılında NATO üyesi olan Bulgaristan'ın ilk kez NATO ile uyumlu askeri filosu olacak. Bulgaristan'da Rus MİG-29 tipi 5 uçağın yerini alması beklenen yeni filoyla ilgili 10 yıllık tartışmalar da son buldu. ABD'nin peşin ödenen ilk 4 uçağın teslimatını 2023'te, diğer 2'sinin ise 2024'te yapması bekleniyor.
CUMHURBAŞKANI VETO ETMİŞTİ
Hava Kuvvetleri eski Komutanı Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Amerika'dan F-16'larının alınmasına karşı çıkıp, ülkenin aşırı masraflı girişimde bulunduğunu belirtmişti. Rumen Radev, veto gerekçelerinde ayrıca alınacak uçakların silah ve donanımının yetersiz olacağını ve ek masrafa yol açacağını savunmuştu. Cumhurbaşkanı Radev'in sözleşmeyi veto edip, "ABD ile sözleşmede çok gizli noktalar ve ek ödemeler saklı" açıklamasına rağmen karar, ikinci okumada mecliste yine onaylandı. Eleştirilere rağmen F-16 uçak alımı sözleşmesi 240 milletvekili olan Bulgar meclisinde GERB, milliyetçi VMRO ve üyelerin çoğu Türklerden oluşan HÖH ve 2 bağımsız olmak üzere 128 oyla kabul edildi.
Savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin ile Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı sözleşmesi de Resmi Gazete'de yayımlandı.

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