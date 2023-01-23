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Bulgaristan açıklarında mayın paniği! Ekipler müdahale etti

23.01.2023 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Karadeniz'de sürüklenen deniz mayınları tehlike saçmaya devam ediyor. Son olarak Bulgaristan açıklarında tespit edilen YaM tipi deniz mayını ekipler tarafından imha edildi.

Bulgaristan açıklarında mayın paniği! Ekipler müdahale etti

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Karadeniz’de sürüklenen deniz mayınları tehlike oluşturmaya sürdürüyor. Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki Tülenovo köyü yakınlarında kıyıdan 200 metre açıkta bir deniz mayını tespit edildi.

PATLAMAYA HAZIR

Bulgaristan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tülenovo köyünün bağlı olduğu Dobriç kentinin valisi tarafından yapılan ihbarın ardından bölgeye özel ekiplerin sevk edildiği aktarılarak, Sovyetler Birliği dönemine ait olan YaM tipi deniz mayının kontrollü şekilde imha edildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, mayının patlamaya hazır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna Karadeniz'de yaklaşık 40 adet başıboş mayını imha etti. (İHA)

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Bulgaristan Mayın

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