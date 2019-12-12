Bulgaristan Başbakanı Borisov: "Hiçbir ülke DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz"

BRÜKSEL (AA) - Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, "Hiçbir ülke DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz. Jeostratejik olarak iki kıtaya uzanan Türkiye boğazları kontrol ediyor. İstikrarsız bir bölgede DEAŞ'la mücadelede ediyor." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından Brüksel'deki karargahta düzenlenen basın toplantısında Borisov, Türkiye'ye övgülerde bulundu.

Bir gazetecinin Bulgaristan'ın NATO'da Türkiye'nin yerini alıp alamayacağını sormasının üzerine Borisov, Bulgaristan'ın hiçbir ülkenin yerini almaya çalışmadığını kaydetti.

- "Hiçbir ülke Türkiye'nin yerini dolduramaz

Borisov, "Hiçbir ülke DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz. Jeostratejik olarak iki kıtaya uzanan Türkiye boğazları kontrol ediyor. İstikrarsız bir bölgede DEAŞ'la mücadelede ediyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğuna işaret eden Borisov, Türkiye sayesinde Bulgaristan'a yasa dışı göçün tamamen durduğunun altını çizerek, "Türkiye bizimle anlaşmasına sadık kalıyor ve Türkiye'den Bulgaristan'a tek bir yasa dışı göçmen girişi olmamıştır." diye konuştu.