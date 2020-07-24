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Bulgaristan Başbakanı Borisov karantinaya alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.07.2020 14:23 | Son Güncelleme

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Özel Kalem Müdürü Denitsa Jeleva’nın Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantina altına alındı.

Bulgaristan Başbakanı Borisov karantinaya alındı

Özel Kalem Müdürü Jeleva’ya dün yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un 14 günlük ev karantinasına alındığı belirtilirken, kendisinin ve ekibindeki tüm çalışanların da testlere tabi tutulacağı kaydedildi.

Borisov’a yapılacak test sonucunun daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Dört gün önce başbakanlıkta çalışan iki memurun koronavirüs taşıyıcısı olduğunun anlaşılması üzerine başbakanlık binası bir günlüğüne kapatılıp dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilmişti.

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