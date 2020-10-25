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Bulgaristan Başbakanı Borisov’un Kovid-19 testi pozitif çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2020 18:26 | Son Güncelleme

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bulgaristan Başbakanı Borisov’un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Avrupa’da Kovid-19’a yakalanan üst düzey isimlere her gün bir yenisi ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Kovid-19’a yakalanan Bölgesel Geliştirme Bakan Yardımcısı Nikolay Nankov ile temaslı olduğu gerekçesiyle kendisini 10 gün boyunca karantina altına almıştı. Borisov yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin negatif çıktığını fakat önlem amaçlı olarak kendini karantinaya aldığını ifade etmişti.

"KENDİMİ İYİ HİSSETMİYORUM1

Borisov sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurarak, “Yapılan iki PCR testinden sonra bugün Kovid-19 pozitifim. Genel olarak kendimi iyi hissetmiyorum. Doktorların kararıyla evde tedavi göreceğim. Temasta bulunduğum tüm isimler ilgili sağlık kurumuna bildirildi. Tedbirlere hep birlikte uyarak eminin üstesinden geleceğiz” dedi.

Bulgaristan’da artan vaka sayıları nedeni ile birçok bölgede bar ve diskotek benzeri eğlence merkezleri kapatıldı. Ülkede toplam vaka sayısı 37 bin 562’ye, toplam can kaybı ise bin 84’e ulaştı. (İHA)

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