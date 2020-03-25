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Bulgaristan Başbakanı Boykov Ankara'yı ziyaret ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2020 13:50 | Son Güncelleme

Bulgaristan Başbakanı Boykov sınırdaki göçmenlerin durumunu görüşmek üzere Ankara’ya gidiyor.

Boykov Cumhurbaşkanı Erdoğan'la biraraya gelecek.Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Ankara'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyarette en önemli gündem maddesi sınırdaki göçmenlerin durumu.

Bulgaristan hükümetinden Pazar günü yapılan açıklamada, iki liderin Ankara'da bir çalışma yemeğinde bir araya geleceği belirtildi. Borisov Türkiye'nin sınır kapılarından geçişleri engellemeyeceği açıklaması sonrasında Erdoğan'la görüşecek AB'den ilk siyasetçi olacak.

Bulgaristan hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Borisov'un Erdoğan'la Suriye'deki krizin sona erdirilmesi ve bölgedeki göç sorununu görüşeceği belirtildi. Bulgaristan Başbakanı bu görüşme öncesinde ziyaretiyle ilgili olarak AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye'nin sınır kapılarını sığınmacılara açma kararı sonrasında Bulgaristan gibi Yunanistan da olası bir göç akınından endişe ediyor. AB Konsey Başkanı Charles Michel, Salı günü Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le Yunanistan-Türkiye sınırını ziyaret edeceğini açıkladı. Michel yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın AB sınırlarını koruma çabalarını desteklediğini" ifade etti.

Türkiye İdlib saldırısı sonrası Avrupa ile arasındaki sınır kapılarını sığınmacılara açma kararı almıştı. Türkiye, AB‘nin 2016 yılında imzalanan geri kabul anlaşmasına uymadığını savunuyor. Türkiye ile AB arasındaki anlaşma uyarınca, Türkiye'den Yunanistan'a giden göçmenlerin Türkiye'ye iade edilmesine karar verilmişti. Bunun karşılığında AB, Türkiye'ye geri gönderilen her göçmen için Türkiye'deki kamplarda yaşayan bir Suriyeli mülteci almayı kabul etmişti.

AFP, rtr / HT, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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