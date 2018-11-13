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Bulgaristan BM Göç Sözleşmesinden çekiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 13:06 | Son Güncelleme

Bulgar hükümeti BM'nin Küresel Göç Sözleşmesini imzalamayacak

SOFYA (AA) - Bulgaristan hükümeti, Birleşmiş Milletler'in (BM) göçü küresel çapta düzenlemeyi amaçlayan süreçten çekilme kararı aldı.

İktidar koalisyonunun büyük ortağı Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar (GERB) partisinin Parlamento Grubu Başkanı Tzvetan Tzvetanov, hükümet toplantısında konunun değerlendirildiğini ve BM'nin Göç Sözleşmesinin imzalanmayacağını duyurdu.

Kararın alındığı toplantıya, iktidarın koalisyon ortağı olan Birleşik Vatanseverler (BM) koalisyonunu temsilen katılan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Angel Camsbazki de "Doğrudan doğruya milli güvenliğimizi tehdit eden bu belge ile ilgili karar kesinlikle ülkenin yararınadır." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu karar onaylanması için parlamentoya sevk edilecek. Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi de (BSP) Küresel Göç Sözleşmesinin ülkenin çıkarlarına aykırı olduğunu ve düzensiz göç akınını teşvik ettiğini kaydetmişti.

Parlamentodan beklenen onayın ardından Bulgaristan, BM Göç Sözleşmesine karşı çıkan ABD, Polonya, Macaristan, Avusturya, Slovenya ve Hırvatistan'ın yanında yer almış olacak. Göçü küresel çapta düzenlemeyi amaçlayan belgenin aralıkta Fas'ta imzalanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Bulgaristan küresel göç

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