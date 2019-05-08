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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev iftar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 23:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Bulgaristan'da yaşayan Müslümanlar ile farklı din ve etnik grupların temsilcileriyle iftar programında buluştu

SOFYA (AA) - Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkede yıllardır uygulanan bir geleneği sürdürerek, başta Müslümanlar olmak üzere ülkedeki farklı dini ve etnik grupların temsilcilerinin katıldığı bir iftar daveti düzenledi.

Radev, başkent Sofya'da bir otelde yapılan iftar programında yaptığı konuşmada, barış ve dostlukla gelen herkese kapılarının açık olduğunu belirterek, farklılıkların değil bölücü fikirlerin sorun yarattığını söyledi.

Ülkedeki gençlerle daima yakın temas içinde olduğunun altını çizen Radev, ön yargı duvarlarının ancak gençlerin özgüvenli duruşu sayesinde aşılabileceğini dile getirdi.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci de iftar sofralarının, dini ve etnik köken farketmeksizin tüm insanları birleştiren bir yanı olduğunu söyledi.

Haci, Bulgaristan'da farklı dini ve etnik kökenden vatandaşlar arasındaki hoşgörü ve uyumun yeni bir olgu olmadığının da altını çizdi.

Radev'in ev sahipliğindeki iftara, ülkedeki dini liderlerin yanı sıra çok sayıda büyükelçi, diplomat, kültür, siyaset ve bilim çevrelerinin önde gelen isimleri katıldı.

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