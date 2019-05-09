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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Müslümanlara iftar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 00:59 | Son Güncelleme

BULGARİSTAN Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Ramazan ayı nedeniyle ülkede yaşayan Müslüman cemaatin önde gelen temsilcileri ile iftar yemeğinde buluştu.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Müslümanlara iftar verdi

Sevda DÜKKANCI/SOFYA (Bulgaristan), (DHA)- BULGARİSTAN Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Ramazan ayı nedeniyle ülkede yaşayan Müslüman cemaatin önde gelen temsilcileri ile iftar yemeğinde buluştu. Yemekte konuşan Radev, "Bütün dinler kendi kitaplarında yazılanları yeniden gözden geçirirse, dinler arasındaki sorunların büyük kısmı ortadan kalkacak" diye konuştu.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Ramazan ayı dolayısıyla ülkede yaşayan Müslümanların dinine ve kültürüne saygı ifadesi olarak iftar yemeğine ev sahipliği yaptı. Radev'in düzenlediği iftara, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy'un aralarında bulunduğu büyükelçiler, başmüftülük başta olmak üzere, ülkedeki dini liderler, bölge müftüleri, diplomat, kültür, siyaset, bilim ve Türk basın çevrelerinin önde gelen isimleri katıldı.
Cumhurbaşkanı Radev, "Devlet idareleri ve dini kurum liderlerinin rolü, geleneklerimize aykırı yabancı, dış dini akımlara meydan vermemek, asırlarca kurulan mutabakat ve birlik modelini tehdit eden dış baskılara izin vermemek olmalı. İftar yemeği affın ve hoşgörünün sembolü olup, son günlerde Papa Fraciscus'un Bulgaristan ziyaretinde yaptığı bir dizi etkinliğe de bağdaşıyor. Farklı dinlere mensup insanlarıyla Bulgaristan sağlam bir hoşgörü kültürü kurduğunu bütün dünyaya gösterdi" dedi.
Radev, barış ve dostlukla gelen herkese kapılarının açık olduğunu vurgulayarak, farklılıkların değil, bölücü fikirlerin problem teşkil ettiğini belirtti. Gençlerle daima yakın temas içinde olduğunun altını çizen Radev, ön yargı duvarlarının ancak gençlerin güvenli duruşu sayesinde aşılabileceğini dile getirdi ve İmam Hatip Liseleri öğrencileriyle görüşmelerinde, bu gençlerin bilgileri ve azminden çok etkilendiğini söyledi. Radev, "İftar insanları birbirine yakınlaştırıyor. Hangi dine mensup oldukları önemli olmaksızın, iftar farklı olanlara da kucak açıyor. Nefreti, kini, hasetliği, intikam duygularını sevgi, aşk ve anlayışla değiştirirsek, daha güçlü ve daha mutlu olacağız. Bütün dinler kendi kitaplarında yazılanları yeniden gözden geçirirse, dinler arasındaki sorunların büyük kısmı ortadan kalkacak" diye konuştu.

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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Müslümanlara iftar verdiBulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Müslümanlara iftar verdiBulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Müslümanlara iftar verdi

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