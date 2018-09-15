Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliana Yotova Edirne'de

EDİRNE (AA) - Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliana Yotova, Ortodoks Bulgar Kilisesi'ndeki törene katıldı.

Edirne'deki iki Ortodoks kilisesinde düzenlenen törenlere katılmak üzere Edirne'ye gelen Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliana Yotova, kütüphane açılışının 10. yılının kutlandığı Sveti Georgi Kilisesi'ndeki tören sonrası Edirne Belediyesi'ne geçti.

Yotova ve Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadejda Neynski'yi, Belediye Başkanı Recep Gürkan belediye girişinde karşıladı. Gürkan, görüşme sonrası konuklarına Edirnekari işlemeli tablo armağan etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova ve beraberindekiler, daha sonra bir düğün salonunda göçmen dernekleri üyeleriyle bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından, heyet Kirişhane semtindeki Sveti Konstantin ve Elana Kilisesi'ne geçti. Kiliseye girerek, mum yakıp dua eden Yotova, yetkililerden kilise hakkında bilgi aldı.

Kilisenin 10. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen çeşitli etkinlikler ve halk oyunları gösterisini izleyen Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Iliana Yotova, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yotova, katıldığı yemeğin ardından Bulgaristan'a hareket etti.

