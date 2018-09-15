HABER

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliana Yotova Edirne'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 17:16 | Son Güncelleme

Yotova, Edirne Belediyesi'ni ziyaret etti, Sveti Konstantin ve Elena Kilisesi'nde düzenlenen programlara katıldı

EDİRNE (AA) - Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliana Yotova, Ortodoks Bulgar Kilisesi'ndeki törene katıldı.

Edirne'deki iki Ortodoks kilisesinde düzenlenen törenlere katılmak üzere Edirne'ye gelen Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliana Yotova, kütüphane açılışının 10. yılının kutlandığı Sveti Georgi Kilisesi'ndeki tören sonrası Edirne Belediyesi'ne geçti.

Yotova ve Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadejda Neynski'yi, Belediye Başkanı Recep Gürkan belediye girişinde karşıladı. Gürkan, görüşme sonrası konuklarına Edirnekari işlemeli tablo armağan etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova ve beraberindekiler, daha sonra bir düğün salonunda göçmen dernekleri üyeleriyle bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından, heyet Kirişhane semtindeki Sveti Konstantin ve Elana Kilisesi'ne geçti. Kiliseye girerek, mum yakıp dua eden Yotova, yetkililerden kilise hakkında bilgi aldı.

Kilisenin 10. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen çeşitli etkinlikler ve halk oyunları gösterisini izleyen Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Iliana Yotova, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yotova, katıldığı yemeğin ardından Bulgaristan'a hareket etti.

PARTNERGözleri hiç değişmemiş!Gözleri hiç değişmemiş!
Maltepe'de 40 yıllık kader Ali Kılıç ile değiştiMaltepe'de 40 yıllık kader Ali Kılıç ile değişti
İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldüİstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne Belediyesi Elana Kilisesi Kilise Sveti Georgi Kilisesi Sveti Konstantin

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

Yüzde 50 artırıldı! 3. Havalimanı ihalesinde yeni gelişme

Yüzde 50 artırıldı! 3. Havalimanı ihalesinde yeni gelişme

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da 3,5 milyon liralık araç yolda kaldı

İstanbul'da 3,5 milyon liralık araç yolda kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.