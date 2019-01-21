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Bulgaristan’da grip salgını, 600 okulda eğitime ara verildi

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2019 16:45 | Son Güncelleme

Bulgaristan'da yaşanan grip salgını hayatı altüst etti. Sokaklarda insanların önlem için maske ile gezmeye başladığı ülkede salgın nedeniyle yaklaşık 600 okulda eğitime ara verildi. Komşunun salgından en fazla etkilenen yerleşim alanlarından biri de Burgaz ve kent Türkiye'ye sadece 35 kilometre mesafede. Kentin Türkiye'ye yakın olması risk teşkil ediyor.

Bulgaristan’da grip salgını, 600 okulda eğitime ara verildi

Devlet Sağlık Müfettişliği Müdürü doktor Angel Kunçev, grip salgının önümüzdeki hafta sonu doruk noktaya ulaşacağını belirterek; salgının şu an ülkenin üçte birini etkisi altında aldığını söyledi.

Komşu Bulgaristan’ı etkisi altına alan grip salgını bir haftadır devam ederken, eğitim ve öğretimi de olumsuz etkiliyor. Grip salgınının yoğun olarak görüldüğü Burgaz, Pazarcık, Silistra kentleri başta olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 600 okulda eğitime ara verildi. Okulların bazılarında bir hafta eğitime ara verilirken, grip salgınının artarak devam ettiği bildirildi.

Uzmanlar insanların, toplu kapalı alanlardan kaçınmalarını ve önlem almalarını isteyerek, gripten korunmanın yollarını anlattı.

Salgının yoğun olarak görüldüğü kentlerde insanların maske takarak sokaklara çıktığı görüldü.

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