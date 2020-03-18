Bulgaristan’da sağlık görevlilerinden koronavirüs istifası

Ülkenin başkenti Sofya’da ‘2. Şehir Hastanesi’nden 85 kişilik sağlık görevlisi, salgın hastanesine dönüştürülmek istenen hastanenin salgınla mücadele için hazır olmadığı gerekçesiyle topluca istifalarını sundu.

Sağlık görevlilerinin, hastanenin salgınla mücadele için hazır olmadığını, solunum cihazları bulunmadığını ve sağlık görevlilerine gerekli koruyucu giysi ve malzemelerinin sağlanmadığını öne sürerek, istifalarını sunduğu belirtildi. Ayrıca, hastanedeki doktorların çoğunun emekli ya da emekli olmaya yakın olduğu için koronavirüs salgınında riskli grupta yer aldıkları belirtildi.

Sofya Belediye Başkanı Yordanka Fandıkova’nın hastane yönetimiyle görüşüp, 10 kişilik bir salgın ünitesi oluşturulmasını istediği sağlık görevlilerinin buna da sıcak bakmadığı öğrenildi. Sağlık görevlilerinin bu ünitelerde çalışmak istemediği ve hemşireler arasında da birçok kişinin istifasını sunduğu öne sürüldü.

OHAL’DE BÜTÜN HASTANE ÇALIŞANLARINA AYLIK EK 500 EURO

Birkaç gün önce OHAL durumuna geçen ülkede salgın döneminde hastanelerde hastalarla direkt teması olan bütün sağlık görevlilerine, aylık 500 euro ek maaş verilmesi kararı alındı. Bu karara rağmen bazı sağlık görevlilerinin, salgın ünitelerinde çalışmaya sıcak bakmadığı belirtildi.