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Bulgaristan'da seçimin galibi Boyko Borisov kimdir? Boyko Borisov kaç yaşında, hangi partili?

03.10.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan'daki genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre ipi göğüsleyen eski Başbakan Boyko Borisov oldu. Ünlü siyasetçi basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki, Boyko Borisov kimdir, kaç yaşında, hangi partili? İşte Boyko Borisov'un hayatı, biyografisi ve siyasi kariyerine ilişkin bilgiler...

Bulgaristan'da seçimin galibi Boyko Borisov kimdir? Boyko Borisov kaç yaşında, hangi partili?

Bulgaristan'daki genel seçimlerin galibi sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Boyko Borisov oldu. Resmi sonuçların 3 gün sonra açıklanacağı düşünülüyor. Peki, Bulgaristan'da seçimin galibi Boyko Borisov kimdir? Boyko Borisov kaç yaşında, hangi partili?

BOYKO BORİSOV KİMDİR?

Boyko Borisov 13 Haziran 1959 yılında Bankya, Bulgaristan'da dünyaya geldi.

Boyko Borisov’un partisi GERB'tir. 2017-2021 yılları arasında Bulgaristan Başbakanı olan Bulgar politikacı 2022'de Bulgaristan’da yapılan genel seçimleri sandık çıkış anketlerine göre ilk sırada bitirmiştir.

Boyko Borisov, Ortodoks'tur ve eşi Stela Borisova'dan boşanmıştıe. Boyko Borisov'un Veneta adında bir çocuğu vardır.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Boyko Borisov
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