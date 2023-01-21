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Bulgaristan'da siyasi kriz! Erken seçime gidecekler

21.01.2023 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in hükümeti kurma görevini verdiği Bulgaristan Sosyalist Partisi anlaşmaya varamadı. Ülkede 2 ay sonra erken genel seçime gidilmesi bekleniyor.

Bulgaristan'da siyasi kriz! Erken seçime gidecekler

Bulgaristan'da ekim ayında yapılan seçimlerin ardından hükümeti kurma süreci başarısızlıkla sonuçlandı.

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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, hükümeti kurma görevini Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Genel Başkanı Korneliya Ninova’ya vermişti. Sosyalistlerin Genel Başkanı Korneliya Ninova "liderler toplantısı" başlığı altında bugün bütün partilerin liderlerini görüşmeye davet etti. Toplam yedi partinin bulunduğu meclisten sadece üç partinin lideri bugün BSP ile müzakere masasına oturdu. İki yıldan beri meclise girmeyen GERB lideri Boyko Borisov’un şahsen gelmesi "hükümet ortaklığına sıcak bakıyor" izlenimi oluştursa da, partiler anlaşamadı.

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Hak ve Özgürlükler Hareketi lideri Mustafa Karadayı, diğer parti liderlerinin gelmemesinden dolayı, ülkenin yeni erken genel seçimlere gideceğini söyleyerek, "Erken genel seçimlere gidiyoruz. Önümüzdeki meclis de bundan önceki dört meclise benzeyecek. Yine hükümet oluşturmak için iki partinin sayısı yeterli olmayacak. Yine de diyalog gerekir. Ultimatom ve koşullu diyalog zamanı değil. 3 yıldan beri içinde bulunduğumuz politik krizi çözmeden hiç bir krizin üstesinden gelemeyiz." dedi.

BSP, salı günü hükümeti kurma görevini yeniden Cumhurbaşkanı Radev'e geri verecek. Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada da, Rumen Radev'in BSP temsilcilerini 24 Ocak Salı günü kabul edeceği ve kabine kurma yetkisini geri alacağı bildirildi. Salı günü Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in mevcut 48. Halk Meclisini fesh etmesi, geçici bir hükümet tayin etmesi ve en geç iki ay sonra için erken genel seçim tarihini belirlemesi bekleniyor. Yeni seçimin mart sonu veya nisan başında yapılması bekleniyor.

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SİYASİ KRİZ NASIL BAŞLADI?

Bulgaristan'da 22 Haziran'da Başbakan Kiril Petkov liderliğindeki koalisyon hükümeti mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmişti. Hükümetin düşmesinin ardından başlayan siyasi kriz meclisteki diğer partilere hükümet kurma görevi verilmesi ve başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle derinleşmişti. Ülkede hükümet kurulamamasının ardından 2 Ekim'de yeniden seçime gidilmişti.

Cumhurbaşkanı Radev 2 Ekim'de yapılan seçimi ilk sırada tamamlayan Bulgaristan'ın Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi (GERB) Partisi'ne hükümeti kurma görevi vermesine rağmen GERB hükümeti kuramamıştı.

Cumhurbaşkanı bu görevi daha sonra Değişime Devam Ediyoruz İttifarı'na vermişti. Değişime Devam Partisi de hükümeti kuramamıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan erken seçim

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