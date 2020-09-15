Bulgaristan'da ‘sosyal mesafe’siz ayin!

Ayine giden yüzlerce kişinin salgına rağmen papazların ayin sırasında ikram ettiği gümüş kaşıkla ‘kutsanmış’ suyu aynı kaşıktan içmesi tepkilere neden oldu.

Bulgaristan'da Hristyan aleminin kutsal gün olarak kutladığı Kutsal Çarmıh Yortusu için düzenlenen ayine yüzlerce kişi katıldı. Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen etkinlikte, ayine katılan yüzlerce kişiye papazlar tarafından Hristiyanlığın inancına göre, gümüş kaptan 'kutsanmış' su verildi.

AYNI TASTAN SU İÇİP, AYNI İKONU ÖPTÜLER

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kilisedeki ayinde aynı tas ve aynı kaşıktan yüzlerce kişi "kutsanmış su" içmesi ülkede tepkilere neden oldu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ayine katılan yaşlısı genci, aynı haçı öptü. Ayine katılan halk daha sonra Hazreti İsa ve Meryem Ana’nın tablolardaki ikonlarını öptü. Salgından bu yana 729 kişinin öldüğü ülkede, son iki gün vaka sayısındaki artışın üç katına çıktığı ifade edildi.

