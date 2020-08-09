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Bulgaristan’daki orman yangını katlanarak büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 18:56 | Son Güncelleme

Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını 3 gündür söndürülemezken, alevler Bulgaristan-Türkiye sınırında yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda alanda etkili oluyor.

Bulgaristan’daki orman yangını katlanarak büyüyor

Bulgaristan’ın Türkiye sınırındaki orman yangını üçüncü gününde devam ediyor. Tunca Nehri istikametine ilerleyen alevler, Edirne’nin sınır köylerinden Suakacağı Köyü'nün karşı bölgesine ulaştı.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi ile birlikte Edirne Belediyesi, Süloğlu Belediyesi ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekiplerinin Bulgaristan-Türkiye sınırında bekleyişleri devam ediyor.

"YOĞUN ÇABA İÇERİSİNDEYİZ"

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelere ilişkin valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ekiplerin gece gündüz sürekli yoğun çaba içerisinde olduğu vurgulanarak, “Cuma günü, Lalapaşa ilçemizde bulunan Hamzabeyli Sınır Kapımızın güneyinde, Bulgaristan topraklarında başlayan ve sınır hattı boyunca ilerleyen orman yangınının ülkemizi etkilememesi için bütün ekiplerimizle gece gündüz devam eden yoğun bir çaba içerisindeyiz” ifadelerine yer verildi. (AA)


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