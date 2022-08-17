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Bulgaristan'daki yangın büyüyor! Edirne'nin sınır köylerine kadar dayandı

17.08.2022 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın bölgelerinde orman yangını çıktı. Zaman zaman büyüyen yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı. Yangının devam ettiği bölgenin karşısındaki Lalapaşa ilçesine bağlı Saksağan Köyü'nden alevler net bir şekilde gözlendi. Öte yandan Köy Muhtarı Özgün Ekici, rüzgarın etkisini artırması takdirinde alevlerin Tunca Nehri'ni aşarak Türkiye'ye sıçrayabileceğini belirtti.

Bulgaristan'daki yangın büyüyor! Edirne'nin sınır köylerine kadar dayandı

Bulgaristan’da çıkan orman yangını Edirne’nin bazı sınır köylerine kadar dayandı. Yangın rüzgârın da etkisiyle zaman zaman büyüyor.

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Bulgaristan'da başlayan orman yangını Türkiye - Bulgaristan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı sınır köylerden de görülebiliyor.

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Bulgaristan'da yangının devam ettiği bölgenin karşısında yer alan Saksağan Köyü'nde yangının büyüklüğü gözler önüne serildi.

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MUHTAR EKİCİ: "KÖY HALKI TEDİRGİN"

Bulgaristan-Edirne sınırında büyük bir yangının meydana geldiğini ifade eden Lalapaşa ilçesine bağlı Saksağan Köy Muhtarı Özgün Ekici, rüzgarın etkisini artırması takdirinde alevlerin Tunca Nehri’ni aşarak Türkiye’ye sıçrayabileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda gördüğünüz gibi Bulgaristan’da orman yangını başladı. Yağmur yağışından dolayı yangında biraz azalma oldu ama yağmurun etkisini kaybetmesi sonucu alevler yeniden büyümeye başladı. Bizim itfaiyelerimiz de tedbir ve risk durumunda müdahale amaçlı sınır hattında hazır beklemektedir. Bu yangın bizim köyümüze 2 kilometre mesafede ama Tunca Nehri olduğundan dolayı rüzgar olmadığı sürece yangın bizim tarafa geçmez. Eğer rüzgar etkisini arttırırsa yangının bizim tarafa geçme durumu çok yüksek durumdadır. Köylü de bu durumdan dolayı tedirgin, zaten Bulgar’da 3-5 günde bir yangın çıkıyor. Tunca Nehri olduğundan dolayı bu tarafa sıçramadı ama kara parçalarda bizim tarafa bazı dönemlerde atlama yapabiliyor. Gece olduğu için alevler net bir şekilde görülebiliyor. Neredeyse Edirne büyüklüğünde bir şehir kadar büyük bir yangın var. Bizim sınırımızda herhangi bir risk durumunda itfaiyelerimiz teyakkuz halinde bekliyor." (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bulgaristan Edirne
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