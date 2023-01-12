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Bulgaristan'dan Amerika'ya gidiyordu! Marmara Denizi'nde arızalandı

12.01.2023 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan'dan Amerika'ya seyir halinde olan yük gemisi, Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi (ECDIS) arızasından dolayı Marmara Denizi açıklarında Küçükçekmece demir sahasına demirletildi.

Bulgaristan'dan Amerika'ya gidiyordu! Marmara Denizi'nde arızalandı

Bulgaristan'dan Amerika'ya seyir halinde olan, Hanne Danıca adlı 72 metre boyundaki yük gemisi, Marmara Denizi açıklarında, ECDIS arızası yaptı. İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Küçükçekmece Demir Sahasına demirletti. 

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bulgaristan'dan Amerika'ya seyir halindeyken ECDIS arızası yapan Hanne Danıca isimli 72 metre boyundaki yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptanımız ve Kurtarma-7 Römorkörümüz eşliğinde Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" denildi. (DHA)

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Bulgaristan Marmara Amerika gemi

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