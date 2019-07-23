Bulgaristan Devlet Başkanı F-16 alımını veto etti

Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, ABD’den 8 adet son model F-16v savaş uçağı alımı anlaşmasını veto etti.

Bulgaristan Hava Kuvvetlerinin filosunun yenilenmesi amacıyla, ABD’den 8 adet F-16v savaş uçağı alınması için Lockheed Martin firmasıyla anlaşma imzalanmıştı. Yürürlüğe girmesi için, anlaşma metni Devlet Başkanı Rumen Radev’e sunuldu. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı olan Radev, Cuma günü parlamentoda yaşanan hararetli tartışmada, sözleşmede bir koşulun aranmadığı ve halkın onayının alınmadığını söylemişti. Radev bugün yaptığı açıklamada, anlaşmayı veto ettiğini söyleyerek, “Bulgaristan’ın uzun yıllar boyunca, halkın onayı ve inancı olmadan, anlaşmanın karşılıklı kabul edilen yükümlülüklere bağlı kalması kabul edilemez” dedi. Radev ayrıca Bulgaristan’ın ihtiyacının “eksiksiz bir ekipman paketi, beraberindeki ekipmanlar ve personel eğitimi” olduğunu söyledi. Radev, “Halkın bu sözleşmenin neler getirdiğine dair kesin bir ihtiyacı var” dedi.

Parlamento’daki milletvekillerinin yarısından fazlası uzlaşırsa Radev’in veto kararı etkisiz kalacak.

Yaklaşık 1,6 milyar dolar (9,1 milyar TL) değerindeki anlaşma, 30 yıl önce ülkede komünizmin yıkıldığı günden bu yana yapılan en büyük askeri satın alma olacak. NATO standartlarına ulaşmak isteyen Bulgaristan, ordudaki Sovyet yapımı Mig-29’ları 2023 yılına kadar envanterinden çıkarmak istiyor.

