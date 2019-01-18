"Bulgaristan, FETÖ konusunda kararlı"

SOFYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "FETÖ konusunda önemli iadelerden birisini önce Bulgaristan gerçekleştirdi. Yine aynı kararlılık bugün Bulgaristan'da mevcuttur. Bizim bu mücadelemize hem haklılık veriyorlar hem de bizimle birlikte bu mücadeleyi yapmak konusundaki iradelerinde bir güçlülük söz konusu. Biz bu konuda Bulgaristan'la ortak bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Soylu, Bulgaristan'a yaptığı resmi ziyaret sonrası Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov ve Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov'la görüşmeler yaptığını dile getiren Soylu, görüşmelerin gelecek adına çok verimli geçtiğini söyledi.

Soylu, son dönemlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Borissov arasında çok yakın iş birliği olduğunu aktararak, "Bir taraftan terör örgütleriye ortak mücadele konusundaki mutabakat, karşılıklı değerlendirme, aynı zamanda bu konudaki kararlılık ortaya konuldu. Samimiyet ortaya konuldu. Şunu ifade etmek isterim, gerek organize suç örgütleri gerekse de uyuşturucuyla da mücadele konusunda Bulgaristan ve Türkiye arasında hakikaten çok ciddi ve sonuca yönelik iş birliği söz konusu. En son yaptığımız operasyonlar, iki komşu ülkenin birbirine sürekli ihtiyaç duyan, ikili ilişkilerin yükselmesine ihtiyaç duyan iki ülkenin bu alandaki iş birlikleri de çok somut ve verimli bir şekilde devam etmektedir." diye konuştu.