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"Bulgaristan, FETÖ konusunda kararlı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 18:22 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "FETÖ konusunda önemli iadelerden birisini önce Bulgaristan gerçekleştirdi. Yine aynı kararlılık bugün Bulgaristan'da mevcuttur. Bizim bu mücadelemize hem haklılık veriyorlar hem de bizimle birlikte bu mücadeleyi yapmak konusundaki iradelerinde bir güçlülük söz konusu. Biz bu konuda Bulgaristan'la ortak bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz" - "Şunu ifade etmek isterim. Gerek organize suç örgütleri gerekse de uyuşturucuyla da mücadele konusunda Bulgaristan ve Türkiye arasında hakikaten çok ciddi ve sonuca yönelik iş birliği söz konusu"

SOFYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "FETÖ konusunda önemli iadelerden birisini önce Bulgaristan gerçekleştirdi. Yine aynı kararlılık bugün Bulgaristan'da mevcuttur. Bizim bu mücadelemize hem haklılık veriyorlar hem de bizimle birlikte bu mücadeleyi yapmak konusundaki iradelerinde bir güçlülük söz konusu. Biz bu konuda Bulgaristan'la ortak bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Soylu, Bulgaristan'a yaptığı resmi ziyaret sonrası Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov ve Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov'la görüşmeler yaptığını dile getiren Soylu, görüşmelerin gelecek adına çok verimli geçtiğini söyledi.

Soylu, son dönemlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Borissov arasında çok yakın iş birliği olduğunu aktararak, "Bir taraftan terör örgütleriye ortak mücadele konusundaki mutabakat, karşılıklı değerlendirme, aynı zamanda bu konudaki kararlılık ortaya konuldu. Samimiyet ortaya konuldu. Şunu ifade etmek isterim, gerek organize suç örgütleri gerekse de uyuşturucuyla da mücadele konusunda Bulgaristan ve Türkiye arasında hakikaten çok ciddi ve sonuca yönelik iş birliği söz konusu. En son yaptığımız operasyonlar, iki komşu ülkenin birbirine sürekli ihtiyaç duyan, ikili ilişkilerin yükselmesine ihtiyaç duyan iki ülkenin bu alandaki iş birlikleri de çok somut ve verimli bir şekilde devam etmektedir." diye konuştu.

Diğer önemli bir konunun da düzensiz ve yasa dışı göçler olduğuna dikkati çeken Soylu, burada ülkelerin birbirileriyle olan diyaloglarının önemine işaret etti.

Soylu, Bulgaristan'la bu konuda önemli bir iş birliğinin söz konusu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Örneğin, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye arasındaki ortak temas noktasının başarısı aslında bütün dünyada bir örnek teşkil etmektedir. FETÖ konusu da konuşuldu. Türkiye'nin bu konuda son dönemlerde özellikle kendi ülkesinin dışında da aldığı sonuçlar var. Bu konuda hem haklılığımızı hem ifadelerimizin karşılığında atılması gereken adımların ülkeler tarafından atılmasını son dönemlerde yoğunlaşmasını paylaştık. FETÖ konusunda önemli iadelerden birisini önce Bulgaristan gerçekleştirdi. Yine aynı kararlılık bugün Bulgaristan'da mevcuttur. Bizim bu mücadelemize hem haklılık veriyorlar hem de bizimle birlikte bu mücadeleyi yapmak konusundaki iradelerinde bir güçlülük söz konusu. Biz bu konuda Bulgaristan'la ortak bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz. Bunu açık yüreklilikle ifade etmek lazım."

Bütün terör örgütleriyle alakalı değerlendirmelerin de paylaşıldığını ifade eden Soylu, sınır güvenliği, düzensiz göç, uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlar konusunun da görüşmelerde gündeme geldiğini aktardı.

Soylu, iki ülkenin kültürel miras konusundaki yaklaşımlarının da önemine vurgu yaparak, Bulgaristan'da yaşayan vatandaş ve soydaşlarla da bir araya geldiklerini anımsattı.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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