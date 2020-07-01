Bulgaristan güreş şampiyonu IŞİD üyeliğinden tutuklandı

Bulgaristan’ın Karadeniz sahillerinde terör örgütü IŞİD'a yapılan terör operasyonunda Suriye uyruklu Mohammed Abdulkader’in (21) IŞİD ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev, terörle mücadele soruşturması kapsamında yürütülen ve operasyonla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Babası Suriye ordusunda üst düzey komutan olan ülkemizde katıldığı güreş müsabakasında şampiyonluk elde eden 21 yaşındaki Muhammed Abdulkader, Suriye'de bulunan babasının yanına yaptığı ziyaret sonrası IŞİD ile irtibata geçtiği tespit edilmiştir. İstihbaratımızın çalışmaları neticesinde söz konusu kişi, Bulgaristan'da terör saldırısı hazırlıkları yaptığı sırada ele geçirilmiştir" denildi.



