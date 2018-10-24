Bulgaristan hükümetine güvenoyu

SOFYA (AA) - Bulgaristan'da ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP), Başbakan Boyko Borisov hükümetinin sağlık politikası ile ilgili sunduğu gensoru önergesi parlamentodan geçmedi.

Oyalamaya katılan 232 milletvekilinin 99’u önergeye destek verirken 133 milletvekili “aleyhte” oy kullandı.

Oylama öncesi üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu muhalefetteki Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin lideri Mustafa Karadayı, Borisov hükümetinin istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Karadayı, Başbakanlık binası önünde gösteri yapan engelli çocuklu annelere hakaret eden Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov’un kaba tavrından dolayı toplumun tahammül edebileceği bir “kırmızı çizginin” daha geçildiğini belirtti.

Simeonov, protestoya katılanlar için “sözde hasta olan çocuklu ciyaklayan anneler” ifadesini kullanmıştı.

BSP’nin girişimleri ile ocak ayında hükümetin yolsuzlukla mücadele politikası ve haziran ayında güvenlik politikası ile ilgili verilen diğer iki gensoru önergesi de reddedilmişti.

