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Bulgaristan hükümetine güvenoyu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 10:54 | Son Güncelleme

Hükümetin sağlık politikasına ilişkin gensoru önergesi parlamentodan geçmedi

SOFYA (AA) - Bulgaristan'da ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP), Başbakan Boyko Borisov hükümetinin sağlık politikası ile ilgili sunduğu gensoru önergesi parlamentodan geçmedi.

Oyalamaya katılan 232 milletvekilinin 99’u önergeye destek verirken 133 milletvekili “aleyhte” oy kullandı.

Oylama öncesi üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu muhalefetteki Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin lideri Mustafa Karadayı, Borisov hükümetinin istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Karadayı, Başbakanlık binası önünde gösteri yapan engelli çocuklu annelere hakaret eden Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov’un kaba tavrından dolayı toplumun tahammül edebileceği bir “kırmızı çizginin” daha geçildiğini belirtti.

Simeonov, protestoya katılanlar için “sözde hasta olan çocuklu ciyaklayan anneler” ifadesini kullanmıştı.

BSP’nin girişimleri ile ocak ayında hükümetin yolsuzlukla mücadele politikası ve haziran ayında güvenlik politikası ile ilgili verilen diğer iki gensoru önergesi de reddedilmişti.

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Bulgaristan gensoru önergesi parlamento

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