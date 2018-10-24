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Bulgaristan'ın Karadeniz kıyılarında korunmuş gemi enkazı bulundu! Tam 2 bin 400 yıllık!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.10.2018 04:55 | Son Güncelleme

Bulgaristan’ın Karadeniz kıyılarında 2 bin metre derinlikte dünyanın en eski ‘korunmuş gemi enkazı’ bulundu. Milattan önce 4’üncü yüzyıldan kaldığı anlaşılan gemi, Karadeniz’de Yunan hâkimiyetinin bulunduğu döneme kanıt olarak gösterildi.

Bulgaristan'ın Karadeniz kıyılarında korunmuş gemi enkazı bulundu! Tam 2 bin 400 yıllık!

Bulgaristan'da deniz tabanını haritalamaya yönelik çalışmalar esnasında bir Yunan ticaret gemisinin neredeyse hiç bozulmamış halde bulunduğu açıklandı. Milattan önce 4’üncü yüzyıldan kaldığı anlaşılan gemi, Karadeniz’de Yunan hâkimiyetinin bulunduğu döneme kanıt olarak gösterildi. 23 metre uzunluğundaki gemide araştırma yapan Karadeniz Denizcilik Arkeolojisi Projesi’nden uzmanlar, geminin dünyada bulunan korunmuş durumdaki en eski gemi enkazı olduğunu duyurdu.

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‘TARİHİ DEĞİŞTİRECEK’

Uzmanlar, geminin yıllar içinde zarar görmemesini denizin 2000 metre altında bulunmasına bağladı. İngiliz ve Bulgar araştırmacıların oluşturduğu ekibe göre bu derinlikteki suyun oksijensiz olması nedeniyle maddeler çok uzun süre boyunca zarar görmeden kalabiliyor. Projenin başındaki araştırmacı Jon Adams, geminin sağlam halde bulunmasını “Asla düşünmediğim bir şey” sözleriyle değerlendirdi. Adams, geminin antik dünya denizciliğine ilişkin anlayışı değiştireceğini, dönemin teknolojisine ve ticaretine ilişkin önemli bilgiler vereceğini belirtti.

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Bulgaristan Karadeniz korunmuş gemi enkazı Yunanistan

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