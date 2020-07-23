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  4. Bulgaristan karıştı! Protestolar yatışmadı, 4 bakan istifa etti

Bulgaristan karıştı! Protestolar yatışmadı, 4 bakan istifa etti

DÜNYA HABERLERİ  | 23.07.2020 18:00 | Son Güncelleme

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un hükümet karşıtı protestoların ardından yaptığı çağrı üzerine 4 bakan istifa etti.

Bulgaristan karıştı! Protestolar yatışmadı, 4 bakan istifa etti

Bulgaristan’da binlerce vatandaşın katılımıyla iki haftadır devam eden hükümet karşıtı protestoları yatıştırmak amacıyla Başbakan Boyko Borisov bazı bakanların istifalarını istemişti. Borisov, İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov, Turizm Bakanı Nikolina Angelkova ve Maliye Bakanı Vladislav Gornabov’un istifalarını kabul etti. Başbakan Borisov, koalisyon ortakları İç Makedon Devrimci Örgütü Partisi (VMRO) ve Bulgaristan'ın Kurtuluşu İçin Ulusal Cephe Partisi (NFSB) liderleriyle yaptığı toplantının ardından Sağlık Bakanı Kiril Ananiev’in Maliye Bakanı olarak atandığını, Sağlık Bakanı koltuğuna ise Aleksandrovska Hastanesi Müdürü Kostadin Angelov’un getirildiğini açıkladı.

EYLEMLERE ARA VERMEYECEKLERİNİ AÇIKLADILAR

Yaklaşık 14 gündür başkent Sofya’nın yanı sıra bazı şehir merkezlerinde devam eden hükümet karşıtı protestoları düzenleyenler, kabinedeki değişikliğe rağmen eylemlere ara vermeyeceklerini belirterek hükümetin istifasını istediklerini duyurdu.

Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi lideri Korneliya Ninova ise kabinede yapılan değişiklikleri “sahte değişim” olarak değerlendirdiklerini ifade ederek iktidarın taklit işlerle zaman kazanmaya çalıştığını savundu. (İHA)

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