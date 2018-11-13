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Bulgaristan, "lüks araç cenneti" olma yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 17:44 | Son Güncelleme

"Yoksul" Bulgaristan'da satılan yeni araçların yüzde 10'unu limuzinler oluşturuyor

SOFYA (AA) - Avrupa Birliği’nin (AB) en yoksul üyesi Bulgaristan’da, lüks araç kullanımındaki artış dikkati çekiyor.

45 yıllık komünizm diktatörlüğü sonrası 29 yıllık demokratikleşme döneminde sürekli krizde olan Bulgaristan'da, geçen zaman içinde zengin ve yoksul kesimler arasında büyüyen uçurum, trafikteki araçlarda da kendini gösteriyor.

Kayıtlı motorlu araç sayısının 3,4 milyon olduğu ülkede, satın alınan araçların yüzde 10’unu limuzinler oluşturuyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ülke genelinde yeni lüks araçlar arasında 201 Bentley, 81 Ferrari, 53 Rolls-Royce, 28 Lamborghini ve 27 Aston Martin bulunuyor.

Son bir yılda BMW, Audi, Mercedes, Porshe, Lexus ve Jaguar gibi lüks markaların ürettiği araçlardan 4 binden fazlası da yeni sahiplerini buldu.

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- Lüks araçlar en çok Sofya'da

En çok lüks araç, ülkenin en büyük şehri olan başkent Sofya'da bulunuyor. 1,5 milyon nüfuslu Sofya’da, Lamborghini sayısı 14, Bentley’lerin sayısı ise 110 olarak belirlendi.

Asgari ücretin 255 avro olduğu Bulgaristan’da, vatandaşların büyük bir bölümü ithalat gümrük ücreti ve vergisi hala düşük olan ortalama 10-15 yıllık eski araçları kullanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Limuzin lüks araç

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